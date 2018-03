ČTK

„Je to velmi osobní a soukromé. Nechci psát o lidech, s nimiž jsem se setkala - to není nic pro mě,” vysvětlila herečka, která má od začátku 60. let na kontě přes stovku snímků. „Měla jsem štěstí, neřekla bych, že byl můj život vždy plný slunce, objevily se i mraky. Ale dodnes ráda vzpomínám na Paraplíčka z Cherbourgu Jacquese Demyho. Byla to vlastně opera, pracovali jsme i s hudbou a bylo to výjimečné,” uvedla šarmantní 74letá herečka. Právě tento snímek z roku 1964 pro ni znamenal první výrazný úspěch.

Jejím oblíbeným režisérem je i André Téchiné. „Natočila jsem s ním asi osm filmů, za dva týdny budeme točit další. Sama bych se nikdy neodvážila stoupnout si za kameru jako režisérka, i když existují dobré snímky natočené herečkami. Mám hodně znalostí, vím o tom dost, ale nemyslím si, že by na to mé zkušenosti stačily,” podotkla.

Deneuveová není nostalgická. Nemyslí si, že v 60. či 70. letech, když točili Belmondo či Delon, bylo všechno lepší. „Možná si to dnes dokonce užívám víc, jsem součástí štábu a mám v této komunitě přátele. Jsem trpělivější, i když dnešní technologie natáčení zrychlují, usnadňují a podstatně zlevňují. I to je důvod, proč vzniká příliš moc filmů, natáčet může každý,” dodala.

Práce v divadle ji nikdy nelákala, i když její rodiče byli divadelními herci. „Babičku, která byla nápovědkou, jsem nikdy neviděla. Na pódiu mám trému, a když vidím své přátele hrát divadlo, mám z toho hrůzu. Nikdy jsem si nedovedla představit, že bych to mohla dělat,” řekla Deneuveová. K filmu se podle svých slov dostala náhodou, když se před kamerou objevila se starší sestrou. „Nebyla jsem si jistá, že to bude mé poslání. Dnes už je všechno jinak, ale tehdy mě lákala i práce týkající se architektury,” řekla.

MeToo jí nesedlo



Oblíbená herečka začátkem roku podepsala otevřený dopis upozorňující na škodlivost hnutí MeToo. Neztotožnila se s tímto druhem feminismu, který odsuzuje muže a sexualitu. „Nechtěla jsem tím vyvolat další diskusi. Ale chtěla bych poukázat na hrozbu internetu. Stává se nebezpečným prostředím, ve kterém může každý cokoli vytrhnout z kontextu,” dodala.

Večer převezme Deneuveová v závěru Febiofestu cenu Kristián za celoživotní přínos filmu. Spolu s ní bude oceněn kontroverzní filmař Leos Carax, který za více než tři desítky let natočil pět celovečerních snímků. V roce 1999 účinkovala v jeho romantickém erotickém dramatu Pola X. „Je to talentovaný filmař, pracuje s elánem i vášní, vždy se nesmírně zapojí do tvorby. Je uzavřený a málo sdílný, ale herce vede dobře. Důvěřovala jsem mu,” pochválila svého kolegu.