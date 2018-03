ČTK

Pro finální dokončení snímku shánějí tvůrci pomocí kampaně na hithit.com peníze na speciální trik. „K tomu, abychom nechali utéct hlavní postavu, je potřeba udělat složitý filmový trik, který ale vůbec není levný. Stejně jako další filmové triky v tomto filmu, které však jako triky vůbec nemají vypadat a divák by si jich vůbec neměl všimnout. Vše musí být naprosto realistické. A k tomu potřebujeme ty nejlepší specialisty,” uvedl autor scénáře Formánek. Sám překonal alkoholovou závislost, což mu bylo inspirací pro vznik knihy.

Tvůrci potřebují na trik vybrat 480 000 korun, již nyní získali přes 420 000 korun. Rozpočet filmu je 13,4 miliónu korun, producentem je zlínská společnost IS Produkce.

Jednou z hlavních postav filmu je úředník Milan. Geniálního matematika, kterého kvůli alkoholu zavrhla celá rodina, ztvárňuje Jaroslav Dušek. Ve zlínských lokacích se v retrospektivě odehrává jeho příběh, diváci uvidí například park Komenského, Baťův institut nebo radnici, kde Dušek hraje jednoho z radních. Další hlavní postavy ztvárnili David Švehlík, Jaroslav Plesl, Ondřej Malý nebo Simona Babčáková.

„Mottem snímku je ´Během proti chlastu, během proti osudu!´. Proto jsme příběh našich hrdinů zasadili i do prostředí velkých běžeckých akcí,” uvedl režisér Daniel Svátek. Do projektu se jako koproducent zapojilo také filmové, kulturní a produkční centrum Filmový uzel Zlín. Společně s dalšími institucemi, jako je zlínská filmová kancelář Zlín Film Office, usilují o návrat filmového průmyslu zpět do Zlína.