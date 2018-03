Ze sloupků baskytaristky Plastic People vzniká divadelní hra

Osobitý ženský pohled na českou současnost přinese inscenace Turnový háj, kterou dokončuje brněnské divadlo Husa na provázku. Jako neobvyklá předloha posloužily časopisecké sloupky Evy Turnové, bývalé dlouholeté baskytaristky The Plastic People of the Universe a dalších kapel. Premiéra inscenace Turnový háj bude v pátek.