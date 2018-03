rh, Právo

Opera pražského Národního divadla se výročím zabývá hned v několika inscenacích. Celá dramaturgická linie vyvrcholí novou inscenací Smetanovy Libuše, ale již 22. a 25. března bude mít v historické budově ND premiéru inscenace Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovy, jejíž kompletní podoba měla v roce 1918 reflektovat vznik nového samostatného státu. Dílo zahrnuje dvě samostatné opery, inspirované novelami Svatopluka Čecha.

Výlet pana Broučka na Měsíc vznikl ale o téměř deset dříve než Výlet pana Broučka do XV. století. Společnou premiéru měly obě opery v Národním divadle v dubnu 1920. Nyní budou uvedeny opět v kompletní podobě v nové edici Jiřího Zahrádky, očištěné od nánosu dobových dodatků do partitury. Hudební nastudování je dílem hudebního ředitele Opery ND Jaroslava Kyzlinka, režii má slovenská performerka a režisérka Sláva Daubnerová. Titulní roli ztvární tenorista Jaroslav Březina.

Románovou pentalogii Vladimíra Neffa Sňatky z rozumu si pro oslavu vzniku republiky i 110. výročí své scény zvolilo Divadlo na Vinohradech. „Bude poděkováním i připomenutím toho, že naše národní existence, státnost, instituce a instituty, které pro jejich rozvoj byly našimi předchůdci založeny, pěstovány a spravovány, a mezi ně počítejme i české divadlo a Divadlo na Vinohradech, jsou nesamozřejmé, často s obětmi vyvzdorované i vydobyté, křehké a zranitelné. Hédonistickým spotřebitelstvím, které si od nich jen nárokuje, aniž je ochotno podílet se na jejich pěstování, se o ně naše dnešní pospolitost může snadno připravit,“ komentuje volbu šéfdramaturg divadla Jan Vedral.

Režisér Radovan Lipus nastudoval Sňatky z rozumu s Janem Šťastným, Tomášem Dastlíkem, Jaroslavem Satoranským, Naďou Konvalinkovou, Markétou Frösslovou a dalšími.

Pražské Divadlo v Dlouhé volí často klasické texty. Po Shakespearovi, Ibsenovi či Jiráskovi oslovila dramaturgii nyní Sofokleova Elektra, kterou nastudovala kmenová režisérka souboru Hana Burešová s Evou Hacurovou v titulní roli. Po Senekově Faidře, která získala ohlasy u diváků i odborné veřejnosti, se Burešová opět vrací k jedné z nejznámějších antických tragédií. Premiéra v Divadle v Dlouhé se koná 22. března.

Repertoár pražského Divadla Kalich rozšíří ve středu 21. března situační komedie Kočka v oreganu. Britský dramatik Torben Betts v ní staví na střetu jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, na dávných ambicích, snech, touhách i vzájemných předsudcích.

Protagonisty inscenace režisérky Lídy Engelové jsou Barbora Hrzánová a Radek Holub. A operní soubor brněnského Národního divadla uvede 23. března na scéně divadla Reduta premiéru jednoaktové opery Kocour v botách současného skladatele Jiřího Temla.

Inscenace je určená dětem v hledišti i na jevišti, kde vedle mladých sólistů účinkuje i Dětský sbor Brno pod taktovkou sbormistryně a dirigentky Valerie Maťašové.