ČTK, jaš, Právo

Na začátku koncertu se divákům představil samostatně symfonický orchestr. Jeho členové uvedli díla od Ludviga van Beethovena nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Zahráli ale například i píseň Sally's Song z filmu Ukradené Vánoce, kterou na jednom z alb Amy Leeová přezpívala.

Po půlhodinové přestávce nastoupila pětičlenná formace na pódium a přivítal ji bouřlivý potlesk. První píseň byla poznamenaná zřejmě špatným ozvučením, kdy ani zpěvaččin jasný hlas nedokázal přehlušit sílu orchestru, elektrických kytar a bubnů najednou. Zbylé písně už ale zněly sálem perfektně.

Evanescence hráli s orchestrem.

FOTO: Petr Horník, Právo

Vystoupení s orchestrem bylo pro Leeovou velkým snem již od mládí, řekla publiku. Nové aranže starším hitům prospěly, zatímco u ostrých písní jim dodávaly potřebný důraz, u pomalejších skladeb, kdy pódium opustil i bubeník, je patřičně zjemnily.

Skladby, které skupina hrála, vydala na čtvrtém studiovém albu Synthesis, které kromě tradičních hitů obsahuje i dvě nové skladby. Diváci se dočkali nejznámějších písní jako je Bring Me To Life a My Immortal, ale také například nové Hi-Lo.

Evanescence zahráli i své hity v nové úpravě.

FOTO: Petr Horník, Právo

Evanescence založili v roce 1995 v Little Rocku Amy Leeová s kytaristou Benem Moodym, který v kapele působil do roku 2003. Skupina debutovala albem Fallen (2003), po kterém vydala ještě desky The Open Door (2006) a Evanescence (2011) a také živou nahrávku Anywhere But Home (2004). V roce 2012 ohlásila pauzu, kterou ukončila v dubnu roku 2015.

Loni vystoupila na českém festivalu Rock for People v Hradci Králové. V listopadu pak vydala své dosud poslední album Synthesis.