Miroslav Homola, Právo

Světoznámého Molièrova Lakomce, který baví svým sobectvím a hamounstvím již tři a půl století, chce Boleslav předvést po svém a k jistým úpravám stejně jako k určité improvizaci má od režiséra představení Stanislava Moši volnou ruku.

„Poslední překlad frašky (Zuzana Čtveráčková) tvoří modernější, hodně soudobý jazyk, tak aby byl divákovi srozumitelnější, a i já chci hrát Harpagona v trochu jiném světle. Původní komedie se mi zdá přece jen poněkud jednostrunná. Harpagon je pořád protivný, sobecký, lakotný a v jednom kuse si z něj okolí dělá jen a jen legraci. My se snažíme do příběhu přece jen vložit trochu vážnosti a tragédie a ukázat, že to nemají tak lehké všichni ti, kteří jsou obdařeni jen většinou negativních vlastností. Míníme tak trochu i objevovat motivy, proč tomu tak je,“ řekl Právu během zkoušek Bolek Polívka.

Jak doplnil, on sám ani tvůrčí tým nechce, aby to byla hra jen o lakomství, ale aby dostaly prostor i další lidské vlastnosti i fakt, nakolik je schopno bohatcovo okolí jeho lakotu tolerovat. Jak herec dodal, je mu jasné, že žijeme v době, kdy se stává bohatství často symbolem úspěchu, postavení, a to bohužel často i bez ohledu na to, kdo je nositelem tohoto bohatství a jak toho dosáhl.

„Tak to někdy je, byť já nemám rád lidi, kteří si dají pro milión vrtat koleno,“ zažertoval Polívka. S lehkostí se také dotknul svého věku - v příštím roce oslaví sedmdesátku - a vlastně může být věkem i blízko postavě, kterou vytváří. Je to komedie o přemíře sebelásky, o stařeckém narcisismu, kterou si Harpagon neumí přiznat, nechce si připustit, že už je starý pro mladou ženu, kterou by rád pojal za manželku.

„To všechno jsou podobenství a příběhy, které v našem věku, a nejen v něm, kolem sebe vidíme a velmi dobře známe. Stejně jako můžeme pozorovat, že skutečné stáří přináší i prozření, poznání a moudrost a že jsou s ním spojeny i projevy, které jsou vlastně směšné. Kdyby ovšem samo stáří nebylo tak tragické,“ zamyslel se herec, který je náležitě pyšný na režisérské počiny dcery Kamily, stejně jako na herecké výkony další dcery Aničky či v poslední době na herectví syna Vladimíra, se kterým chystá po úspěšné inscenaci Šašek a syn další autorský projekt.

Premiéry inscenace, v níž vedle Polívky diváci uvidí například v roli Harpagonových dětí Svetlanu Janotovou a Kristiana Pekara, dále Alenu Antalovou, Dagmar Křížovou, Zdeňka Junáka, Jana Mazáka, Jakuba Uličníka a další, se uskuteční 24. a 25. března.