Jaroslav Špulák, Právo

Po pobídkách přátel i vlastních úvahách začali hledat cestu, jak se dostat na koncertní pódia. „Na tyto úvahy jsem zprvu odpovídal otázkou, zda by lidé opravdu chtěli hodinu vidět na pódiu bubenickou skupinu a jestli by si přehráli její album, aniž by ji přitom viděli. Vizuální složka je totiž půlka celé naší show. Odpovědí mi často bylo, že to není problém, a že je na světě přece spousta bubenických kapel, které nahrávají alba,“ řekl Právu Tokhi.

Na to konto začal před třemi lety vymýšlet nový projekt. Když se kolem něho konečně sešli lidé, kteří měli stejnou chuť a pro myšlenku se nadchli, pustili se do práce. Vznikla skupina Groove Army - Royal Squad.

„Musela proběhnout změna. Už nešlo o skupinu bubeníků, která mění pasáže na písknutí na píšťalku, ale o hudební skupinu, jejíž skladby mají aranže a jasně danou strukturu. S kamarádem Aideem jsme začali psát skladby, jejichž součástí jsou elektronické hudební pasáže. Kytary a baskytara jsou dotočené přes samply, ale je možné, že na koncertech budou naživo. Koncertní součástí Groove Army - Royal Squad je ale zatím deset bubeníků vystupujících v maskách, hráč na klasickou bicí soupravu a dýdžej,“ vysvětlil Tokhi.

Vizuální stránka kapely je velmi podstatná.

FOTO: archív kapely

V dubnu vyjde debutové album Enter the G.A.R.S. (Groove Army - Royal Squad), které má obsahovou linii. Protože ve skladbách není zpěvová linka, souvisí koncept bezprostředně s náladou, která ze skladeb jde, stejně tak s jejich stylovým zaměřením.

„Názvy písní vycházejí nejčastěji z rytmů. Každý má nějaký základ, ať už jde o sambu batucadu, reggae sambu, cascaru nebo mozambique,“ vysvětlil Tokhi.

S vědomím, že pro Groove Army - Royal Squad bude na pódiích důležité vizuální ztvárnění, pracují i obalem chystaného alba.

„Bude na něm spousta fotografií, uvnitř vložený plakát a součástí budou i další vychytávky, například různé pečetě a podobně,“ prozradil Tokhi. „Svou hudbu budeme samozřejmě prodávat i v digitální podobě, ale když už se někdo rozhodne kapelu podpořit tím, že si koupí fyzický nosič, měl by dostat něco navíc. Myslím si, že album nebudeme prodávat ani tak v kamenných obchodech, ale především na našich koncertech.“

V létě se Groove Army - Royal Squad objeví na několika festivalech. Na podzim proběhne v pražském Lucerna Music Baru křest alba a příští rok zřejmě i koncertní turné. Kapela se chystá také na zahraniční pódia.

„V tuto chvíli mám už představu o tom, jak by se měl projekt vyvíjet. Něco jsme nestihli udělat na první album, něco má čas. Uvažujeme i o tom, že bychom přizvali ke spolupráci nějaké zpěváky. Jsem totiž přesvědčen, že když má člověk nějaký sen a vyrazí za ním, zjistí, že je možné dosáhnout všeho,“ uzavřel Tokhi.