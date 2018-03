Jaroslav Špulák, Právo

„Cédéčka odcházejí, nová média nepřicházejí, vinyly jsou hlavně sběratelská záležitost, která je docela drahá, a tak jsme poslední EP vydali na flash disku a k tomu jsme přidali malý booklet s texty. Hudbu nabízíme i přes platformy Spotify, Deezer a další, jelikož mladší lidé hledají muziku hlavně na internetu. My jsme sice déle fungující kapela, ale o to víc jsem rád, že pořád zajímáme i mladé fanoušky. Na druhou stranu, se díky personálním změnám věkový průměr v kapele neustále snižuje, takže nejsme současné generaci zase až tak moc vzdáleni,“ řekl Právu Krtek.

Pozvolna se mění i sound písniček. Už v roce oslav dvacátého výročí Krtek připustil, že cítí odklon od ostrého punku, a díky tomu, že se muzikanti v kapele neustále zlepšují, je patrný posun k rocku.

„V roce 2016 jsme vydali pět písniček a loni také. Podle mě je to ideální počet na to, aby se dala udržet kvalita v hudbě i textech. Loňské skladby se podle mě zase o kousek posunuly. Není to vyloženě popina, ale jsou – řekněme – posluchačsky přijatelnější,“ vysvětlil.

Není to však kalkul. Tak jako každá jiná kapela, i Kohout plaší smrt se vyvíjí a vliv na její tvorbu má i běh času.

„Snažíme se skládat poctivé písničky. Jakmile někdo zjistí, že to, co zahrál v elektrické verzi, ztrácí při hraní na akustickou kytaru písničkovou formu, je to špatné. My ctíme opak. Nedávno jsme odehráli dva unplugged koncerty a zjistili jsme, že takhle v akustické podobě to jsou pořád písničky. Naše hudba měla vždycky písničkový řád, v minulosti ale aranže nebyly vystavěny tak, aby to bylo přijatelné pro širší spektrum posluchačů. Na posledních dvou EP jsme tedy dbali nejenom na písničkovou strukturu, ale i přehledné aranže. Reakce jsou velmi pozitivní. Patrné je to nejenom u nových i věrných fanoušků, ale třeba i u organizátorů koncertů, kteří se nám více ozývají a zvou nás k sobě,“ zamyslel se Krtek.

Texty u loňských skladeb jsou osobnější a pocitovější než předtím. Přičítá to tomu, že čím je starší, tím jej jako autora textů více zajímá, jak lidé žijí a jak v určitých situacích reagují.

„Leckdy jsou naivní až hloupí, řeší z mého pohledu absolutně nedůležité věci, místo aby řešili věci, které by řešit měli. Reagují přehnaně až extrémisticky, část společnosti se polarizovala, ať na tu nebo onu stranu, prakticky není slyšet rozumný názorový střed. Ten je teď potřeba asi nejvíc, protože nic není černobílé. S tím ale nemůžu nic dělat, takže mě přepadá pocit frustrace, který jsem vypsal, ač nepřímo, v textech,“ tvrdí Krtek.

„Byť jsme v základu punková kapela, naše texty nebyly nikdy radikální, jen byly prezentovány syrovou hudbou i aranžemi. V nových písničkách jsme se snažili nacházet další témata, protože jestli je pro mě jako textaře něco problém, pak právě hledání nových inspirací,“ dodal.

Skupina Kohout plaší smrt má nyní před sebou jednu zásadní personální změnu. Po sedmnácti letech v kapele se rozhodl ze sestavy odejít zpěvák Matěj. „Je to jeho osobní rozhodnutí, které souvisí s jeho časovou zaneprázdněností,“ vysvětlil Krtek.

Matějův nástupce je už vybrán. Jmenuje se Vojta a s libereckou formací se objeví již 16. března na koncertě v teplickém klubu Knak.

„Letos chceme koncertovat a nahrajeme první písničku s novým zpěvákem, ke které pořídíme videoklip,“ uzavřel povídání Krtek.