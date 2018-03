V roce 2013 vydala své první album, z něhož vzešel mezinárodní hit Stolen Dance. Milky Chance v únoru vystupovali v Praze, kde před jejich koncertem vznikl tento rozhovor. Odpovídal Clemens Rehbein. Na festivalu Aerodrome vvstoupí v Panenském Týnci 29. června.

První album Sadnecessary jste nahráli krátce po skončení střední školy, bezstarostně a bez velkých ambicí. Vznikl tak velký hit Stolen Dance. Cítili jste se při nahrávání druhé desky Blossom, jež vyšla před rokem, pod větším tlakem?

Rozhodně. Ale docela se nám podařilo si ho nepřipouštět. Ve studiu jsme se snažili o zbytku světa nepřemýšlet a soustředit se jen na hudbu. Bylo to poprvé, kdy jsme měli pocit, že lidé čekají na to, co uděláme. Najednou existovala očekávání fanoušků, spolupracovníků, ale i nás samotných. Poprvé jsme cítili, že musíme být i tentokrát dobří a že chceme pokračovat. Byla to úplně nová situace.

Skládáte výrazně víc písniček, než pustíte do světa?

Není jich závratné množství, ale nějaké písně navíc rozhodně vznikají. Momentálně pracujeme na nových písních a zrovna vzniká mnoho demonahrávek. Letos ale vydáme jen pár singlů, možná EP. Na třetím albu chceme naplno pracovat až příští rok.

Za posledních pět let jste odehráli více než čtyři sta koncertů. Zažil jste na pódiu dramatické situace?

Nejhorší bylo, když jsem dvakrát ztratil hlas. Jednou to bylo, když jsme hráli poprvé na kalifornském festivalu Coachella. Místo hodinového setu jsme zvládli jen tři písničky. Prosil jsem tehdy publikum, aby mi pomohlo. Všichni zpívali se mnou, ale stejně jsme se museli brzy rozloučit. To byla hodně těžká chvilka.

Jak se na turné udržujete zdraví?

Snažíme se zdravě jíst a večírky si dopřáváme jen občas. Dřív jsme si je užívali častěji, nyní už cítíme velkou zodpovědnost za to, abychom byli fit na další koncert. Dřív jsme ke koncertování přistupovali lehkovážněji, nyní se svědomitě připravujeme, abychom předvedli to nejlepší vystoupení.

Je pravda, že vaše úplně první vystoupení v televizi se odehrálo ve slavné americké show Jimmyho Kimmela?

Ano, a byl to jeden z neopakovatelných zážitků. Vystupovali jsme ve velké části slavných amerických pořadů, i u našeho oblíbeného Jimmyho Fallona. Zahrát si na takových místech je neuvěřitelné. Člověk má v tu chvíli šatnu vedle svých dětských hrdinů. Pořád mi připadá zajímavé potkávat hudebníky, které obdivuji. Nebo třeba hrát na stejném festivalu jako oni.

S kým byste sdílel pódium úplně nejraději?

Nevím. Takových muzikantů je mnoho. Nechci jmenovat, bylo by to asi dvacet lidí. A hráli by se mnou v jedné velké skupině.

Vystoupíte u nás na festivalu Aerodrome. Kdybyste měl čas, na koho z vystupujících byste se zašel podívat?

Ještě jsem neviděl kapelu Portugal The Man, tu bych viděl moc rád. S radostí bych si poslechl i Wiz Khalifu a Macklemora, mohli by být zábavní. Nothing But Thieves jsou skvělí. Je toho hodně. Snažil bych se stihnout ty, které jsem jmenoval, a navíc nějaké kapely, které neznám. Na festivalech mě nejvíc baví objevovat novou hudbu.