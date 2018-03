V listopadu 2016 jste se stal objevem roku v anketě Český slavík. Jak moc to poznamenalo vaši kariéru?

Při tom ceremoniálu jsem byl v televizi a viděly mě statisíce lidí. To je ale tak všechno. Pro mě osobně se tím nic zásadního nezměnilo.

Plánujete své hudební kroky?

Plánuju a musím říct, že bez ohledu na cenu Objev roku jde všechno tak, jak jsem chtěl. Dokonce někdy rychleji, než bych čekal. Občas se pak přistihnu, že na nějakou situaci ještě nejsem jako muzikant a třeba ani jako člověk připravený. Nejsem si jistý v kramflecích, ale nakonec se mi vždycky podaří najít vědomí, že už jsem do té změny dorostl. Jde to dost rychle, ale snažím se s tím vyrovnávat.

Co vás například zaskočilo?

Nebyl jsem připravený přijmout roli frontmana kapely. Vždycky jsem hrál sám, byl jsem na to zvyklý, a najednou je za mnou skupina muzikantů. Všichni skvěle hrají, ale museli jsme mezi sebou nastolit pravidla. I to jsem se ale rychle naučil a teď to klape. Nemám kapelu nájemných muzikantů, mám v kapele lidi, kteří pro ni žijí a dýchají.

V úterý 6. března vystoupí Pekař v Praze.

FOTO: Lucie Levá

Musela vzniknout?

Musela, protože jsem dospěl k rozhodnutí, že si ji mé písničky zaslouží. Chci je na koncertech hrát tak, jak jsem je měl v hlavě, když mi zněly kompletně. Toho jsem mohl dosáhnout jen s kapelou, protože sám všechny ty zvuky nezahraju.

Písničky z vašeho prvního alba jsou evidentně velmi autentické a osobní. Je to tak i u těch nových?

V každé písničce je pro mě nejdůležitější slovní sdělení, takže to platí stále.

Neopakujete se v textech?

Nejsem asi zrovna člověk, který má extra širokou slovní zásobu, ale zatím to stačí. Navíc rád objevuju nová slova a existují i taková, která se mi vyloženě líbí jenom tím, jak jsou napsaná. Když se hezké slovo objeví v textu, rýmy už mi pak většinou naskakují samy. Stává se ale také, že se u některých textů zapotím a jiné zase potřebují více času.

Jaké slovo se vám líbí?

Je jich plejáda, ale hezké slovo je například mulat.

Která z písniček, jež nejsou na desce, ale hrajete je už na koncertech, je pro vás důležitá?

Hned na začátku koncertů probíhajícího turné hraju píseň Mám. Možná se bude jmenovat Ještě že tě mám, zatím jsem se nerozhodl. Je pro mě momentálně vlajková. A také skladba Na cestu poslední, která je obsahově naprostý opak té předešlé. Je o muzikantovi, který přemýšlí na sklonku života o tom, jak ho prožil.

Předpokládám, že písnička Mám je o ženě…

Ano a je to velmi realistický text. Je to prostě pravda.

Proč by lidé měli přijít na váš koncert?

Byl bych rád, kdyby přišli proto, že dělám zajímavou muziku se zajímavými texty pro normální lidi, kteří o hudbě přemýšlejí. Těší mě, že na svých koncertech vídám i páry. Hrajeme nové písničky a myslím si, že jsem se zlepšil jako zpěvák a kytarista i jako moderátor koncertu. A hlavně by měli přijít, protože se na mých koncertech tančí.

V posledních měsících jsem si uvědomil, jakou roli v životě mám a s láskou jsem ji přijal. Jsem muzikant na plný úvazek, což je skvělé.