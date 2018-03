Na konci loňského roku přijala zpěvačka Žanet Vargová výzvu Michala Hrůzy, který hledal předkapely na nadcházející koncertní turné, a poslala do konkurzu odkaz na videoklip k písničce Naivní. Na začátku ledna jí přišla odpověď, v níž stálo, že si Hrůza a jeho kapela vybrali Nanosféru na osm vystoupení.

„Je to pro nás obrovská výzva, nakoplo nás to. Máme novou chuť do práce a na koncerty se moc těšíme,“ řekla Právu Vargová.

Do již rozjeté kapely přišla před pěti lety, to když se její členové rozhodli, že by k sobě chtěli zpěvačku. Brzy poté se o Nanosféru začali zajímat lidé z hudebního serveru Bandzone, kteří jí chtěli pomoci k většímu významu na hudební scéně. Po několika týdnech však ze spolupráce sešlo.

Skupina Nanosféra.

FOTO: archív kapely

„Přišlo to bohužel ve špatném čase. Já byla ve skupině asi dva měsíce, odzpívala jsem s ní dva koncerty a necítila jsem se příliš jistá. Z kapely jsem byla nadšená, ale za sebe jsem cítila, že to není ono. V komentářích pod našimi tehdy zveřejněnými videi jsem si několikrát přečetla, že naživo nejsme nic moc. Mrzelo mě to, protože kluci hráli skvěle a já jim to kazila. Myslím si, že zájem Bandzonu o spolupráci ochladl z velké části kvůli tomu,“ připustila Vargová.

Pocitu jistoty nabyla prý až za dva roky. Tehdy také začal vznikat materiál na koncepční album Pohledno. „S nápadem přišel náš bývalý baskytarista Lukáš Dvořáček. Vymyslel příběh, napsal většinu textů a kluci z kapely složili muziku. Vznikla hudební sci-fi pohádka inspirovaná Alenkou v říši divů, kterou máme s Lukášem moc rádi, a Malým princem. Chtěli jsme dát nereálnému příběhu život,“ přiblížila Vargová.

Mluvené slovo, jež jednotlivé skladby na desce spojuje a dovytváří celý příběh, načetl herec Alexej Pyško.

„Když jsem do Nanosféry nastoupila, měla jsem oranžový přeliv a kluci mi říkali Pátý element. Byla jsem pátým členem kapely, ale hlavní inspirací byl stejnojmenný film, ve kterém má Milla Jovovich oranžové vlasy. Rozdělili jsme si v kapele role z filmu, například náš bubeník byl Bruce Willis. Když jsme pak vymýšleli příběh Pohledno, dostaly se do něho i některé naše oblíbené postavy. Je mezi nimi i Bruce Willis, dále Joker, Marilyn Monroe, Marilyn Manson a další. No a když jsme pak řešili, kdo by se na albu měl ujmout mluveného slova, napadl nás Alexej Pyško, jenž Willise v českých filmech dabuje,“ vysvětlila Vargová.

Napsali mu e-mail, v němž se mu se svým nápadem svěřili, a on odpověděl, že to bere. Pak přišel a příběh ve studiu načetl.

Nanosféra je kapela z Čáslavi.

FOTO: archív kapely

„Na albu Pohledno jsou všechny naše hudební inspirace. Dali jsme je dohromady a vložili do písniček tak, že drží pohromadě a tvoří náš současný zvuk. Důležité jsou samozřejmě i texty,“ dodala Vargová.

Na koncertech na turné s Michalem Hrůzou zazní, kromě poslední Tváří v tvář, všechny skladby z alba. Nebudou však spojeny slovem Alexeje Pyška, z pódia je bude posunovat Vargová. Protože jsou to skladby vesměs příjemné a příběh Pohledna zajímavý, stojí za to Nanosféru na koncertech vidět i slyšet.