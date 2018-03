Příběh, který si Tarantino sám napsal, se odehrává v Los Angeles roku 1969, v době hippies a rozvoje undergroundové kultury a také v době sekty šílence Charlese Mansona, který nechal zavraždit několik lidí. Film byl v médiích označován jako mansonovský, ale o vrahovi vlastně není, ten spíš dokresluje revoluční dobu plnou skvělé hudby, drogových tripů, ujetých spasitelů a sekt.



DiCaprio je vadnoucí televizní hvězdička Rick Dalton a Brad Pitt jeho dabl - kaskadér Cliff Booth. V nové době se stárnoucí herci moc nechytají, ale Rick má velmi zajímavou sousedku, jde o Sharon Tateovou, manželku Romana Polanského.



“Dělal jsem na tom scénáři pět let a taky jsem žil v Los Angeles většinu života včetně roku 1969, kdy mi bylo sedm. Jsem moc rád, že můžu vyprávět příběh o L.A. a Hollywoodu, jaký už neexistuje. A jsem naprosto nadšený z dynamického spojení DiCaprio & Pitt jako Rick & Cliff,” uvedl Tarantino.



Film má jít do kin v srpnu 2019, ale Tarantinovi způsobuje už teď nepříjemnosti, protože v něm má být i Polanski s manželkou. Jeho osoba teď v zuřivé atmosféře MeToo funguje jako červený hadr kvůli 41 let starému případu, kdy měl mít styk s nezletilou Američankou. Na internetu se šíří starý rozhovor, kde Tarantino uvedl, že to, co udělal Polanski v roce 1977, je nelegální, ale dodal, že přesně vzato nešlo o znásilnění, protože nebylo použito násilí.