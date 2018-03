RECENZE: Diplomky slavných na pražské Akademii

Galerie výtvarného umění v Chebu nabízí zájemcům do 1. dubna výstavu, která je neobvyklou sondou do českého umění 70. a 80. let minulého století. Tématem jsou diplomové práce malířů a sochařů na pražské Akademii výtvarných umění (AVU) v letech 1969–1989. Je obdivuhodné, kolik se podařilo dohledat obrazů a soch a shromáždit je v Chebu.