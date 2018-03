Gerwigová se v něm vrátila k vlastnímu dospívání ve městě Sacramento v Kalifornii a natočila jeden z nejpoctivějších filmů o tomto složitém období nejen mladého člověka, ale i jeho okolí. Je přitom vtipná i dojemná, odstup od puberty je u čtyřiatřicetileté autorky příjemně poznamenaný nadhledem a zároveň pochopením pro všechny protagonisty.

Christine je sedmnáctiletá holka, ani nejkrásnější, ani nejbohatší, dokonce ani nejšikovnější a nejtalentovanější ze třídy. Své jméno a katolickou střední školu nesnáší stejně jako mámu, která jí vnucuje svoje představy o tom, co je pro ni nejlepší, a jako celé to pitomé Sacramento, kde se prostě nedá žít.

A tak se Christine snaží být ze všech sil pořádnou rebelkou, což dává najevo nejvíc tím, že si říká Lady Bird a trvá na tom, aby jí tak říkali i všichni ostatní. A že se hádá s mámou.

Hned úvodní scéna, kdy v jedné takové hádce („Jsi sobecká, nezajímá tě, co musíme dělat my, aby ty ses měla tak, jak se máš, všechno je ti málo“) vystoupí za jízdy z auta, patří k těm, které v dobrých filmech okamžitě rozdají karty. Divák pochopí, o čem se tu bude hrát, a rád se nechá vtáhnout do problémů, radostí, tužeb, zklamání i úspěchů filmových postav, které jsou zajímavé především tím, že je velmi snadné se s nimi ztotožnit.

Lady Bird si víc rozumí s tátou, který má pochopení pro to, že chce jít na vysokou školu daleko od Sacramenta a nejraději do New Yorku (a je ochotná pro to i hodně udělat), touží najít svou první velkou lásku a místo toho se jen otříská karamboly, na chvíli zradí svou nejlepší, méně přitažlivou kamarádku, vyzkouší alkohol, sex i ponížení z vlastní lži.

Saoirse Ronanová byla pro Lady Bird skvělá volba. Mimořádně talentované třiadvacetileté herečce snadno uvěříme osmnáctiny, které ve filmu oslaví, ale i její malé rebelství, záchvaty vzteku i chvíle poznání. A především jí uvěříme lásku k rodičům, městu a kamarádce, která je pod tím vším ukryta.

Ačkoliv je Lady Bird titulní a hlavní postavou, scenáristka ani ty ostatní rozhodně neodbyla. Christinina máma ve skvělém podání Laurie Metcalfové je sice asi pro každého puberťáka v kině hysterka, která se plete holce až moc do života, ale zároveň v ní musí cítit onu velkou lásku k celé rodině. Jen kvůli starostem, z nichž ty finanční jsou tak běžné, až to zabolí, někdy doslova otravuje okolí. I ona však projde proměnou, stejně jako vlastně každá z vedlejších postav, které mají vesměs svůj dobře vystavěný malý příběh.

Lady Bird nepřináší nic nového ani objevného, je to „jen“ poctivě a pečlivě, s nezanedbatelným vypravěčským talentem podaný příběh jedné normální puberty. Od všech třeskutých „komedií či muzikálů ze střední“ na hony vzdálený, a přece vtipný a cituplný.

A fakt, že je to teprve druhá režijní práce herečky a scenáristky Grety Gerwigové (první film natočila před deseti lety), mu z hlediska hodnocení ještě přidává.

Lady Bird

USA 2017, 94 min.

Režie: Greta Gerwigová, hrají: Saorsie Ronanová, Laurie Matcalfová, Tracy Letts, Lucas Hedges a další

Celkové hodnocení 80 %