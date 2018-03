Před pár dny dostal čestného Zlatého medvěda na Berlinale a tamní publikum i novináři zažili to samé: představitel vyvrhelů a drsných chlápků, k nimž ho předurčila tvář velmi ostře řezaných rysů, pronikavé oči a naprosto nehollywoodský úsměv, je člověk, který smíchem nešetří, jeho oči dovedou být laskavé a umí si dělat legraci sám ze sebe.

V těchto dnech se chystá do Los Angeles, kde už v neděli večer tamního času vyhlásí americká akademie Oscary za rok 2017 a on je na jednoho z nich nominován. Ve filmu The Florida Project, který je právě teď v našich kinech, hraje - jak jinak - podmračeného správce jednoho z motelů u dálnice blízko od Disneylandu, kterého dráždí parta dětí.

„Jsem hrdý na to, že mám nominaci právě za tento krásný film. Byla to mimořádná zkušenost, moji kolegové byli většinou děti, neherci a místní lidé, a všichni byli báječní, vzpomínám na to natáčení moc rád a film miluji. Je to studie určitých kruhů chudoby a ten svět jsem do té doby neznal,“ řekl v Berlíně Dafoe.

Konkurenci bude mít na Oscarech silnou, spolu s ním jsou nominováni Woody Harrelson a Sam Rockwell za vedlejší role v jednom z největších oscarových favoritů Tři billboardy za Ebbingem, Richard Jenkins za Tvář vody a Christopher Plummer za Všechny prachy světa. Nicméně asi každý, kdo se před pár dny s Dafoem na Berlinale setkal, bude držet palce právě jemu.

On sám ceny ani sebe příliš vážně nebere. „Necítím se starý, ale přece jen jsem u filmu čtyřicet let, a to už je o čem mluvit, za čím se ohlížet,“ řekl dvaašedesátiletý herec na adresu Zlatého medvěda, ale hned ale dodal, že vlastní přínos filmům nepřeceňuje. „Moje práce je porozumět a ztělesnit vizi, kterou má režisér. Líbí se mi sloužit představě někoho jiného, člověk je flexibilnější a může tak překvapit i sám sebe.“

První filmovou roli dostal ve snímku Kathryn Bigelowové Nemilovaná v roce 1982 a od té doby účinkoval ve více než 100 filmech jak v Hollywoodu (Anglický pacient, Hořící Mississippi), tak v nezávislých amerických produkcích.

Klíčový význam v jeho kariéře měla role seržanta Eliase, za jejíž ztvárnění ve válečném dramatu Četa režiséra Olivera Stonea byl v roce 1986 poprvé nominován na Oscara. Mezinárodní popularitu mu pak přinesla i netradičně pojatá postava pochybujícího a zhřešivšího Ježíše Krista ve skandální adaptaci románu Nikose Kazantzakise Poslední pokušení Krista režiséra Martina Scorseseho.

S Tomem Cruisem se sešel ve Stoneově Narozen 4. července, s režisérem Wesem Andersonem natočil Život pod vodou, Grandhotel Budapešť i Fantastického pana Lišáka, s Martinem Scorsesem vedle Krista ještě Letce. V erotickém thrilleru Tělo jako důkaz propadl destruktivnímu kouzlu své klientky, hlavní roli si zahrál i ve filmu Larse von Triera Antikrist.

„Nemám oblíbené režiséry, protože to svádí k tomu, aby člověk opakoval to, co už někdy dělal, a to nechci. Na své filmy se dívám na premiéře, protože o nich pak mluvím a chci vědět, jak to dopadlo. A mám rád režiséry, jako je Lars von Trier, kteří dají do filmu všechno, člověk cítí, že právě ten konkrétní film natočit potřebují, “ řekl novinářům a na otázku, zda by přijal třeba i roli Jokera v Batmanovi, se smíchem odpověděl: „Uvažoval bych nad vším, záleží na detailech.“

Navzdory mnoha filmovým nabídkám hraje pořád i v divadle, i když to svoje, které kdysi založil s první ženou, už nemá. „Divadlo mě utvářelo a vždycky jednou za čas cítím, že v něm musím hrát. Potřebuji fyzické nároky na své tělo a ty film zdaleka tolik nemá. Jediné, co mě moc nepřitahuje, je televize, pořád si myslím, že mezi televizí a filmem je rozdíl hlavně v tom, že film má speciální sílu vytvářet tajemství a poezii.“ A reklama? „Na tu mám zase jiné požadavky já, netvrdím, že to je pro mě nějak důležité, ale je to zábava, je to krátké a dobře za to platí,“ dodal.

Rolí, které odmítl, a pak to byly skvělé filmy, nelituje. „Říkám si, že se mnou by třeba tak skvělé nebyly, neřeším to. Hlavně si kontroluji, v čem hrát chci a ne to, v čem jsem nehrál,“ sdělil.

V českých kinech jde nyní shodou okolností i další Dafoeův film, dokument Hora, k němuž namluvil komentář.

„To je malý, ale krásný film a vřele vám doporučuji, abyste se na něj šli podívat. Já, když mi poslali DVD s nabídkou, abych komentář namluvil, jsem si ho pouštěl a moje žena mě několikrát přišla z vedlejšího pokoje zkontrolovat, jestli jsem v pořádku, protože jsem nad krásou fantastických záběrů pořád vykřikoval,“ doporučil Dafoe.