„Máme v plánu setkání, na kterém si o tom popovídáme. Není to jen o oslavě padesáti let od vzniku kapely, ale uplyne i třicet osm let od úmrtí našeho bubeníka Johna Bonhama. Teď už bude velice těžké najít nějaké nahrávky, které ještě nikdo neslyšel. Navíc jsme si nikdy nevedli žádné kroniky, prostě jsme jezdili z města do města, zpívali skladby a hráli,“ uvedl Plant.

„V rámci oslav padesáti let se ale na trh dostane kniha fotografií. Máme ještě nějaké záznamy, ale žádné album z toho nebude. Nějaká oslava však někde určitě bude. Jsem si tím jist,“ dodal.

K největším hitům slavné rockové kapely, která byla aktivní zejména v letech 1968 - 1980, patří písně jako Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir či nezapomenutelná tklivá balada Stairway To Heaven.