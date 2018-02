Klip není jen digitální, ale skutečně ručně kreslený, vzkazují tvůrci z dílny Norberta Neuschla, slovenského animátora, sochaře a kreativce.

„Kapela J.A.R. byla pro mě vždy top na česko-slovenské hudební scéně, takže spolupráce je takovým malým snem. Hned po prvním poslechu alba Eskalace dobra jsem byl nadšený, minimálně jako při každém albu, nekonvenčnosť a nápaditost mě stále dostávají. Ale jeden song, konkrétně Jsem vymletej, mi zůstal v hlavě a nemohl jsem to přestat poslouchat. To spojení bizarnosti a IQ humoru je úžasné,“ uvedl Neuschl.

„Já mám hlavu hlavua v dezolátním stavua! Švihlý až téméř psychedelický text si zaslouží pořádně manický barevný grafický svět, který určité črty v kvalitě písně nejen zdůrazní, ale hlavně podtrhne její šestý smysl. Po zhlédnutí videa pak každý pochopí, v čem se onen kryptický smysl vlastně ukrývá. A ejhle – ukrývá se v osamělé psychiatrické automobilové honičce sebe sama, a to v záhadném snovém prostoru, kde šoféra pronásledují astrální bytosti převlečené za ryby nebo za mixér nebo za Bártu atd. V závěru se ve zpětném zrcátku na chvíli zjeví čaroděj dobroděj a hned se ví, že všechno zkrátka dobře dopadne. Jak by také ne, když jsme přímo uprostřed Eskalace dobra! Naše osobní upřímné veledíky si po právu zaslouží vážený pán Noro Neuschl. Užijte si to, přátelé,” dodal Oto Klempíř.

Album J.A.R. Eskalace dobra patří k nejuznávanějším počinům roku 2017. [recenze zde]

Aktuálně je nominováno také na několik cen Anděl. Výsledky se dozvíme 20. března.