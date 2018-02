Titulní píseň patří k těm méně známým z dílny V+W+J, ale posluchače CD neminou ani Život je jen náhoda, Ezop a brabenec či Svítá. Album zaznamenává dvanáct skladeb z osmnácti, jež znějí ve stejnojmenné hudební revue, kterou si Ježkovy stopy samy vymyslely a nastudovaly. Nese podtitul Příběh Osvobozeného divadla.

Od loňské úspěšné premiéry 3. října byly i všechny její dosavadní reprízy beznadějně vyprodány. Zatím byla čtyřikrát uvedena v Praze, jednou v Karviné a Teplicích a v následujícím období míří do Prahy, do Poličky, Sušice, Chebu a Kopřivnice.

V provedení originálně znějícího jedenáctičlenného Orchestru Ježkovy stopy, zpěváka a herce Kryštofa Krhovjáka a vokálního tria Sestry Ježkovy je co poslouchat, na co se dívat, čemu se smát, čím si dopřát – nejen hudební – umělecký zážitek. A je o čem přemýšlet, zejména když vám naskočí – jako před lety – i schopnost „číst mezi řádky“ a dojde vám, jak aktuální je to vzkaz a varování nejen od Osvobozených, ale také prostřednictvím citátů z tehdejšího tisku.

Podle scénáře Anny Klimešové a v její režii a za inspirativního přispění členů patnáctičlenného souboru vznikla revue, kde je sice hudební složka stěžejní, ale v kombinaci s mluveným slovem a za použití divadelních prvků a prostředků, se divák ocitá v letech první republiky. Děj mu přibližuje tu etapu v historii Osvobozeného divadla, kdy bylo patrně nejvýznamnější scénou autorského divadla první poloviny dvacátého století. První část večera mapuje počátky V+W+J, druhá se opírá o jejich tvorbu zaměřenou na politickou satiru proti nastupujícímu fašismu a nacismu u nás i v Evropě.

„Svým dílem podporovali demokracii a odhodlání bránit ji proti nebezpečí, které cítili přicházet. Proto jsem proti názorům, že by umělci a umění mělo být apolitické. I dnes politika ovlivňuje svět kolem nás a naše životy,“ podotkl kapelník a kontrabasista Lukáš Jadrníček.

Nový způsob, který umožnil vznik desky, popsala manažerka orchestru Kateřina Zelenková: „Na podporu vzniku alba jsme zorganizovali časově omezenou crowfundingovou sbírku – kampaň prostřednictvím serveru Hithit. Díky přispěvatelům se nám podařilo vybrat více než sto tisíc korun, které pokryly asi polovinu nákladů na výrobu desky, od pronájmu nahrávacího studia až po lisování cédéčka. Přispěvatelé si jako odměnu mohli vybrat podle výše finančního příspěvku například samotné album, vstupenky na křest nebo i soukromé vystoupení.“