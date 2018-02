Del Toro a Kraus na společném projektu pracovali dlouhé roky. Všechno začalo ve chvíli, kdy se setkali při přípravě společné knihy Trollhunters a Kraus se del Torovi svěřil se záměrem zpracovat nápad, který mu ležel v hlavě už od patnácti let. Příběh o vodním tvorovi uvězněném v laboratoři a uklízečce, která se s ním spřátelí.

„Odpověděl jsem mu na to – nic víc neříkej. Já ten nápad od tebe koupím,“ vzpomíná del Toro.

V nakladatelství Host připravuje český překlad knihy Tvář vody.

FOTO: nakladatelství Host, ČTK/AP

„Můj příběh nebyl úplný, dokud jsem se nepotkal s Guillermem. Během několika vteřin, kdy jsem mu o nápadu vyprávěl, mě začal doplňovat. Psaní s ním jsem si zamiloval, protože je to nejopravdovější a emočně nejotevřenější umělec, jakého znám. A jeho citlivost dobře doplňuje mé temnější a drsnější tendence,“ řekl Kraus.

Oba autoři jsou dobře známí. Del Toro natočil filmy Faunův labyrint, Ďáblova páteř nebo Hellboy. Krausův román The Death and Life of Zebulon Finch zahrnul časopis Entertainment Weekly do seznamu nejlepších knih pro rok 2015. Krausovy knihy byly přeloženy do více než patnácti jazyků.