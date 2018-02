„První album pro nás znamenalo velké rozhodnutí. Byli jsme v situaci, kdy kapela nebyla nastartovaná, hrála za cestovní náklady a nedostávala honoráře. Rozhodli jsme se, že do ní zainvestujeme velké peníze, oslovíme renomovaného producenta a najdeme vydavatele, který nám pomůže,“ řekl o době před třemi lety bubeník Michal Janík.

Producentem alba se stal Ondřej Ježek, vydavatelem Indies Scope. Tah to byl skvělý, vydané peníze se zhodnotily.

„Důležité pro nás tehdy bylo pochopit práci s producentem,“ pokračoval zpěvák Tom Novohradský. „Nikdy předtím jsme s nikým takovým nepracovali a najednou jsme museli přijmout, že on dělá svou práci a my mu za to zaplatili, čímž jsme mu v určitém ohledu dali volnou ruku. Museli jsme tomu být otevření, což není pro mladou skupinu vždycky jednoduché.“

Mezi první a aktuální, druhou deskou je ve zvuku patrný rozdíl. „Hodně se na něm podepsal Ondra Ježek. Zatímco u prvního alba jsme měli skladby připravené a on nám je pomáhal vylepšovat, před nahráváním druhého jsme přinesli pouze nápady, které jsme pak společně měnili v písničky. Ondra v mezičase slyšel asi deset našich koncertů, takže se do nás takříkajíc dostal a pochopil naše fungování. Na debutu nás nasměroval, na druhé desce udával směr,“ vysvětlil Janík.

Zvuk nového alba Black Yoga prý absolutně odpovídá představám kapely. „Naší devízou jsou přitom živá vystoupení. Lidé tvrdí, že jsou velmi syrová a energická, což bychom si chtěli udržet,“ řekl Novohradský.

Na studiových nahrávkách je nicméně spousta melancholie a smutku. „Melancholie a energie se nevylučují, u nás jdou ruku v ruce,“ sdělil Novohradský, jenž coby autor textů přináší největší proud atmosféry smutku.

„Dokážu být veselý člověk, ale občas potřebuju některé věci odfiltrovat. To je jeden z důvodů, proč dělám hudbu a píšu texty, které jsou spíš smutné. Jsou to okamžité asociace na pocity, s nimiž se potýkám. Reflektují ale i má dlouhodobá emocionální rozpoložení. Ty na druhém albu jsou mnohem osobnější, přímočařejší, a tím pádem rozklíčovatelnější než na debutu. Jdou víc na dřeň. Když jsme je natočili, přemýšlel jsem o tom, jestli je vůbec chci prezentovat na koncertech. Nakonec jsem se s tím smířil,“ prozradil Novohradský.

Jeho texty jsou v angličtině. Je to mimo jiné tím, že Ghost of You směřují i na zahraniční pódia. Po vydání prvního alba tomu zasvětili devadesát procent času. Několikrát hráli v Nizozemsku, Anglii, Německu, Rakousku, v Maďarsku na festivalu Sziget nebo na Slovensku.

„Jestliže si chceme udržet kvalitu a podmínky, nemůžeme v České republice za jeden rok odehrát příliš mnoho koncertů. Je tu malý trh, a tak chceme do zahraničí,“ vysvětlil Janík.

„Když jsme před vydáním prvního alba přijeli hrát na festival Sziget do Budapešti, byli jsme snílci, kteří si mysleli, že se stane něco velkého a že za námi přijde nějaký promotér s tím, že nám chce zařídit světové turné. Na místě jsme si ale uvědomili, že takových kapel jsou tam stovky. V prvním momentě nám to srazilo hřebínek, ale byl to nejlepší možný způsob, jak si uvědomit tvrdou realitu. Víme, že je to jenom na nás. Máme vytyčené cíle, máme i sny. A na nich pracujeme,“ uzavřel Janík.