Ve městě, kde vládnou kočkomilové, se psům žije obecně špatně, ale po nakažení psí chřipkou jsou deportováni na ostrov, kde živoří mezi odpadky. Jen dvanáctiletý chlapec se vydá v podomácku sestrojeném letadla zachránit svého psa Spotse.

Wes Anderson uvedl na festivalu Psí ostrov.

FOTO: Reuters/Fabrizio Bensch

Andersonův film je označován za nejodvážnější v jeho kariéře, ale tvůrce sám se v Berlíně jen smál: „Chtěli jsme prostě natočit film o psech a odpadcích. Když s něčím takovým přijdete za producenty, moc nejásají.“ Čeští diváci uvidí Psí ostrov od 10. května.

Zatím bez favoritů

Jinak je zatím hlavní program zahlcen spíše tím druhem filmů, které neurazí ani nenadchnou. Značné zklamání přinesl například příspěvek domácího režiséra Christiana Petzolda, který dostal v Berlíně před šesti lety cenu za režii snímku Barbara.

Nynější novinka Transit je příběhem muže, který prchal před nacisty z předválečného Německa přes Marseille do Mexika a vychází z románu Anny Seghersové. Petzold ho však situoval do současné Francie, přičemž záměrem bylo, aby se propojili uprchlíci z minulosti s těmi dnešními a historie prolnula se současností v jednom obecném tranzitním prostoru.

Bohužel mu z toho vyšel spíše zmatek na plátně i v hlavách diváků, kteří mohli jen těžko pochopit, proč ten člověk v současných kulisách utíká z Německa přes Francii do Mexika...

Stejně tak westernová černá komedie Damsel s Robertem Pattinsonem a Miou Wasikowskou v hlavních rolích ani nepobavila, ani nepřinesla příběh dostatečně dobrodružný, jak by se na westernový žánr slušelo.

Robert Pattinson a Mia Wasikowska uvedli v Berlíně snímek Damsel.

FOTO: Reuters/Christian Mang

Více zaujal ruský Dovlatov režiséra Alexeje Germana jr., který je velmi poctivým, byť neradostným životopisným příběhem spisovatele Sergeje Dovlatova, jehož osud sleduje ze Sovětského svazu do New Yorku, kde jako osmačtyřicetiletý zemřel.

Jako vždy vynikající výkon podala Isabelle Huppertová v titulní roli filmu Benoita Jacquota Eva. Ale film sám nepřináší nic nového ani moc zajímavě natočeného. Huppertová hraje luxusní prostitutku v příběhu mladého muže, který se stal svědkem úmrtí starého nemocného spisovatele, nalezený rukopis jeho knihy vydal pod svým jménem a proslavil se. Jenže svět od něj chtěl další dílo.

Až se svět zblázní...

Velmi dobré přijetí a mimořádně živý ohlas na besedě po premiéře měl film Až přijde válka, který zahajoval přehlídku dokumentů v prestižní sekci Panorama. Český režisér Jan Gebert ho natočil v produkci HBO a podal v něm děsivý obraz mladého Slováka Petera Švrčka, který vede napovrch běžně spořádaný život úhledného mladého muže, ale ve skutečnosti žije něčím úplně jiným. Postavil se do čela domobrany Slovenskí Branci, která má na dvě stovky členů a oddíly na celém Slovensku. Švrček je cvičí v lesích spíše diktátorským než jen vojenským stylem výcviku a věří ve velkou budoucnost svou i svých stoupenců.

A „válka“ zuří mezi pohlavími, kampaň Me Too se promítá i do Berlinale. Organizátoři například vyškrtli z programu pár filmů tvůrců, kteří jsou do skandálů namočeni, ale jaksi pozapomněli na jihorejského režiséra Kim Ki-duka, který prý byl rovněž obviněn. Hned bylo zle, hned se zvedly protesty, že nemá v Berlíně co dělat.

Ředitel Dieter Kosslick sice ožehavou situaci ustál slovy o nepředpojatosti při zdůraznění odmítání jakéhokoli, ať sexuálního či jiného násilí ze strany festivalu, ale šťouraly tak úplně stejně neuklidnil.

A čím dál víc se píše a mluví o projektech, psaných původně pro mužské hrdiny, ale ještě před natáčením přepsané na ženské, nebo o předělávkách jako je například film dánské režisérky Susanne Bierové Po svatbě s Madsem Mikkelsenem a Rolfem Lassgardem. Jejich postavy budou hrát v chystané americké verzi režiséra Barta Freundlicha Julianne Mooreová a Diane Krugerová. Genderově je to tedy vyvážené včetně výměny na postu režijním.