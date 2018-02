Hlavní postavou seriálu, který vymyslel Chuck Lorre s Davidem Javerbaumem, byla celoživotní propagátorka marihuany v podání Kathy Batesové, která je držitelkou dvou cen Emmy. Na stará kolena si splní sen mít svou vlastní konopnou lékárnu. V seriálu vystupuje mimo jiné také její syn a nešťastný sekuriťák.

„Většina postav je téměř neustále zkouřená,“ dodal server The Hollywood Reporter, který přišel s informací o zastavení seriálu.

Seriál Disjointed se objevil teprve v srpnu, nevydržel tak ani rok. Americká kritika ho dost tvrdě rozcupovala. Pravděpodobně se moc nevyplatil ani finančně, ale Netflix neuvádí sledovanost, takže to nelze podložit čísly.

Chuck Lorre s Netflixem každopádně dále spolupracuje. Další humoristický projekt z jeho dílny se jmenuje The Kominsky Method a hrají v něm Michael Douglas a Alan Arkin. Zatím neuvedli, kdy se začne vysílat. Netflix obměňuje pořady poměrně rychle, nedávno zrušil třeba Lady Dynamite, Girlboss a také sérii The Get Down.