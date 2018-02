Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních, motivy pirátů a hradů překypujících a turisty po střechy zaplněných pestrobarevných motelů. Teď bydlí v jednom z nich okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé. Naplno si užívají léta, radosti ze svobody, z potulování i neodolatelných kopečků zmrzliny. Nudný a složitý svět dospělých nemá šanci jejich bezstarostnost ohrozit.

Co na tom, že Mooneeina 22letá máma každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého správce Bobbyho? Je na čase seznámit se s novou sousedkou a naplánovat dalších pár průšvihů!

Motely jako domovy

První ještě nejasný nápad na The Florida Project dostal jeho spoluautor a producent Chris Bergoch, když pomáhal matce se stěhováním na Floridu. Často projížděl po dálnici 192, která je jednou z tepen přivádějících zástupy aut do Disney Worldu, a všiml si o dost méně nablýskaných míst na samém prahu kouzelného disneyovského světa. Šokovalo ho, když zjistil, že v řadě motelů, které stojí po obou stranách dálnice, nejsou ubytovaní turisté, ale rodiny s dětmi.

Společně s režisérem Seanem Bakerem pak podnikli během tří let do této oblasti řadu výprav a bydleli při tom v motelech u dálnice US 192. „Vždycky se u takovýchto filmů ptáme místních lidí, jestli se chtějí zapojit, v tomhle případě, jestli by nám byli ochotni vyprávět své příběhy o tom, jak se jim v motelech žije,“ vysvětluje Baker.

Když se jim podařilo sehnat na projekt peníze a začali film obsazovat, přihlásila se do konkurzu i floridská holčička Brooklynn Kimberley Prince a okamžitě získala hlavní roli Moonee.

„Jsem strašně vděčný, že se přihlásila. Nejen že se jí podařilo vystihnout postavu Moonee tak, jak byla napsaná ve scénáři, ale dokonce ji posunula o třídu výš. Je to vážně jedna z nejlepších hereček všech věkových kategorií, kterou jsem v životě potkal,“ nemůže si ji vynachválit režisér.

Pětačtyřicet kopečků zmrzliny

Společně s Valerií Cotto, která zaujala rusými vlasy, a Christopherem Riverou, jehož našli jako obyvatele jednoho z motelů, tvoří Brooklyn trojici hlavních dětských hrdinů.

„Bavilo mě, že musíme jíst a dělat blbosti. Bylo super, že jsme v jedné scéně jedli gumové medvídky,“ vypráví Christopher. Dívky se zase shodují na tom, že „nejlepší byla zmrzka, snědly jsme jí 45 kopečků a obě máme nejraději mátovo-čokoládovou.“

Složení herců a neherců doplnila Bria Vinaite v roli Mooneeiny matky, kterou režisér objevil na Instagramu. „Bria se od ostatních uživatelů Instagramu lišila tím, že se nebrala vážně.

Americký herec Willem Dafoe je nominovám na Oscara.

FOTO: Aerofilms

Nekonvenční, bezstarostná a neuvěřitelně vtipná – byla přesně taková, jak jsme si postavu Halley představovali. Přiletěla na Floridu, aby se setkala s dětmi, které jsme akorát vybrali. Vyzkoušeli jsme pár improvizovaných scén a na konci víkendu jsem si byl jistý, že naši představu o Halley obohatí o něco jedinečného a neotřelého.“

Také Willem Dafoe na seznámení vzpomíná: „Když jsem se poprvé setkal s Briou, byla celá potetovaná, rebelka se stylem, jaký většina herců nemá. Abych byl upřímný, proběhlo mi hlavou: Kde tuhle ženskou sebrali? Ale nahlas jsem nic neřekl a za okamžik jsem na to úplně zapomněl.“

The Florida Project je prvním titulem letošního roku, který uvádí do kin KVIFF Distribution, společný distribuční label MFF Karlovy Vary, společnosti Aerofilms a České televize.

„Ten film přesně splňuje to, co jsme si pro výběr filmů do KVIFF Distribution předsevzali a je příjemným bonusem, že jednu z rolí vytváří držitel Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z karlovarského festivalu Willem Dafoe,“ říká prezident MFF KV Jiří Bartoška. „Nominace na Oscara, kterou právě za The Florida Project získal, jenom potvrzuje jeho herecké kvality. V tomto filmu jej opět uvidíme ve zcela jiné poloze a věřím, že diváci ocení i jeho schopnost přirozené spolupráce s nehereckými partnery. A to všechno jsou důvody, proč věříme, že film The Florida Project si najde i v Česku své diváky.“