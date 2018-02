Osmapadesátiletá Lydia Lunch je známá z celé řady temných kapel a avantgardních projektů, poprvé na sebe upozornila na konci sedmdesátých let v divokých Teenage Jesus and The Jerks řazených k no wave. Přestože v podobném pojetí blízkém free coru a noisu pokračovala i v 8-Eyed Spy, její debutové sólové album Queen Of Siam z roku 1980 nabízelo až filmovou hudbu s velkým orchestrem.

K jejím nejlepším deskám patří chmurné, tvrdé a divoké 13:13 z roku 1981 a zejména Honeymoon In Red natočený se dvěma členy Caveových The Birthday Party kytaristou Rowlandem S. Howardem a hráčkou na klávesy Genevieve McGuckinovou a významným představitelem industriálu Clintem Ruinem (vlastním jménem Jim Thirwell). S Howardem natočila v podobném duchu i další album okořeněné názvuky blues Shotgun Wedding.

Za pozornost stály i její nahrávky s členem Sonic Youth Thurstonem Moorem, s Clintem Ruinem a pianistkou a klarinetistkou Lucy Hamiltonovou.

Po několika slabších elektronických projektech na sebe v novém tisíciletí upozornila v kapele Big Sexy Noise, ve které ji doprovázeli členové Gallon Drunk.

Brutal Measures nabízejí odlišné pojetí, kombinaci expresivního mluveného projevu za doprovodu elektroniky a divokých vpádů bicích. Lunch se vrátila k mluvenému slovu, jemuž se věnovala už dříve, ovšem tentokrát s výrazným doprovodem. Podobné pasáže se však daly najít už u Big Sexy Noise