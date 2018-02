Za aktuálním obviněním stojí francouzský tvůrce Jean-Pierre Jeunet. Podle jeho názoru použil mexický režisér ve svém filmu scény z jeho snímků Delikatesy (1991) a Amélie z Montmartru (2001). Jde prý především o scénu, kdy v Tváři vody herci Sally Hawkinsová a Richard Jenkins sedí na pohovce a následně začnou tančit na písničku z muzikálu, který běží v televizi. Podobná sekvence je podle Jeuneta ve filmu Delikatesy v podání herců Dominiqua Pinona a Karin Viardové.

„To byl moment, kdy jsem zjistil, že mu chybí sebeúcta,“ sdělil Jeunet na adresu del Tora. Dodal, že ve filmu Tvář vody našel i scény, které se podobají těm z jeho filmu Amélie z Montmartru.

V rozhovoru pro magazín Ouest-France nicméně francouzský režisér uvedl, že nebude del Tora žalovat u soudu, protože to není jeho styl. Je jím ale velmi zklamaný.

Není to první případ, kdy byl del Toro obviněn z plagiátorství. Minulý měsíc čelil informaci, že jeho snímek je v určitých scénách podobný partům z filmu Let Me Hear You Whisper z roku 1969 režiséra Glenna Jordana a již nežijícího scenáristy Paula Zindela. S obviněním přišel Zindelův syn, jenž uvedl, že se del Toro inspiroval třeba tím, že jeho dvě hlavní postavy pracují jako pomocné síly ve výzkumném ústavu a navazují blízký kontakt s tvorem, který je předmětem výzkumu. V Zindelově scénáři je to delfín.

V reakci na toto obvinění vydala společnost Fox zprávu, v níž se praví, že Guillermo del Toro „nikdy neviděl ani nečetl žádnou Zindelovu práci“.

Řada diváků v souvislosti s filmem Tvář vody připomíná nizozemský krátkometrážní snímek The Space Between Us od režiséra Marka Nollkaempera. I mezi nimi našla v určitých pasážích podobnost.