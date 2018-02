Odstartováno bude 6. dubna v ostravské hale Tatran. Na setkání s novináři v pražském Hard Rock Cafe rovněž představily společný duet v podání Ládi Křížka a Maťa Ďurindy. Píseň Silní a nezlomní je zpívaná v češtině i slovenštině.

„Češi a Slováci jsou velmi podobní lidé. Do písničky jsme chtěli dostat, že i přes rozdělení Československa v nás zůstává síla přátelství. Je to nezlomná síla, která v přátelích zůstane navždy. Písnička je napsaná citlivě, jedná se o rockovou baladu, což možná od nás mnoho lidí nečekalo. Nechtěli jsme nějaký hard rock, ale pohladit duši,“ vysvětlil zpěvák Tublatanky Ďurinda. Píseň složil baskytarista slovenské Tublatanky Juraj Topor a text napsal Martin Sarvaš.

Česká část turné Souboj Rebelů se uskuteční převážně v dubnu 2018 a zastaví se v jedenácti městech. Citron připravuje program připomínající jeho nejúspěšnější desku Radegast i novinku Rebelie rebelů, Tublatanka na sérii vystoupení chystá výběr svých největších hitů k 35. výročí svého vzniku.

„Jsou to naši souputníci. Pamatuju, když jsme se před třiceti lety míjeli a potkávali na stejných jevištích, když jsme spolu v Bratislavě chodili do jejich hospody, když byla Tublatanka u nás, tak chodili zase do našich hospod oni. My jsme s nimi začínali a jsem rád, že právě s nimi v tuto chvíli pokračujeme dál,“ uvedl bubeník kapely Citron Radim Pařízek.