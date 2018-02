O písničce, k níž vznikl videoklip, zpěvák Jan „Protheus“ Macků řekl: „Text jsem psal fakt dlouho, vlastně asi nejdéle ze všech. A to mám za sebou už pěkných pár desítek textů nejen pro Dymytry, ale třeba pro Lucii Bílou nebo Arakain. Od prvního poslechu muziky jsem cítil, že tahle věc musí být mimořádná, úplně jiná než ostatní za celých patnáct let existence kapely. Nikdy jsem nezahodil tolik verzí textu, ale věřím, že to stálo za to.“

Náročné bylo i vymyslet a realizovat klip. „S Dymem, který složil muziku, jsme se dohodli, že si klip vezmu na starost. Chtěl jsem něco mimořádného. Od začátku máme s našimi fanoušky hodně intenzivní vztah, rozhodně to není jen o hudbě. Proto jim také říkáme rodina. Rozhodl jsem se tedy oslovit rodinu a vybrat do klipu opravdu zajímavé tváře a hlavně osudy. Ne herce, ale reálné charaktery, které žijí svůj příběh. Přihlásilo se víc než šest set lidí, z nichž jsme vybrali necelých třicet neskutečných osobností,“ říká Macků.

V klipu je profesionální výsadkářka vedle handicapovaných sportovců, kominík, baletka z Národního divadla, hasič a spousta dalších.

„Všechno jsou to srdcaři, a o to nám šlo. Zároveň jsme vybrali špičkovou filmovou techniku, točili jsme na kamery za řádově milióny a v nejvyšší kvalitě. Všechno kvůli tomu, aby mohl vyniknout detail každé osobnosti, rys tváře, pohled, za kterým se skrývají všechny zážitky, zkušenosti a taky naděje. A o to šlo především! Naději totiž potřebujeme všichni,“ uzavřel Macků.

Při práci na singlu Dymytry spojili síly s producentem Reném Ryparem. Hostem v něm je violoncellistka Terezie Kovalová.