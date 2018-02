Z amerického zapadákova se Tonya vypracovala na šampiónku, jako první Američanka skočila trojitého axela. V roce 1991 vyhrála mistrovství Spojených států. O tři roky později se zapletla do největšího skandálu sportovní historie, šokujícího útoku na svou soupeřku Nancy Kerriganovou a byla navždy vyloučena z Americké krasobruslařské asociace. Útok zorganizoval její exmanžel Jeff Gillooly a jeho neohrabaní kumpáni.

„Tonyin příběh byl prvním velkým mediálním skandálem 24hodinového zpravodajství a podobu médií navždy změnil,“ říká Margot Robbie, která až do doby, kdy dostala scénář, o skandálu nevěděla – byly jí tehdy tři roky. „Média udělala z příběhu senzaci, poštvávala Nancy a Tonyu proti sobě, přestože byly obě mimořádné sportovkyně. A že mohlo k něčemu tak brutálnímu dojít v ladném světě krasobruslení, působilo paradoxně.“

S šílenou matkou v zádech

Scenárista a producent Steven Rogers se o Tonyu začal zajímat poté, co ji viděl v seriálu věnovanému osobnostem a událostem sportovní historie. Získal na její příběh práva a vydal se za ní i jejím manželem Gilloolym, kteří žijí v Portlandu. Z rozhovorů sice zjistil, že si jejich podání zcela odporují, ale věděl, že má dostatek materiálu na celovečerní film, a pátral dál. Získal i vzácné záběry Tonyiny matky LaVony Hardingové, šílené a drsné ženy, učebnicového původce všech možných neuróz, psychóz a hromady dalších poruch osobnosti.

Ve filmu ji hraje Allison Janneyová a dostala rovněž oscarovou nominaci. Role jí byla psána na tělo, protože jako velmi mladá sama krasobruslila, ale po zranění musela přestat. „Svět krasobruslení jsem opustila, ale v mém srdci navždy zůstal,“ vypráví Janneyová. „Věděla jsem velmi dobře, kdo Tonya a Nancy byly. Na ten příběh nikdy nezapomenu.”

O své postavě říká: „LaVona vychovala Tonyu železnou rukou a věděla, že její dcera bude na ledě podávat lepší výkony, jestliže bude naštvaná nebo jí někdo řekne, že něco nedokáže. Manipulovala s ní, aby z ní dostala to nejlepší. Ze svého vlastního pohledu byla dobrou matkou. Chtěla pro sebe i pro ni lepší život, a právě Tonya se stala v jejích očích cestou ke sponzorům a k možnosti úniku.“

Také Margot Robbieová se chtěla před natáčením seznámit s předobrazem postavy, kterou bude hrát. Tonye bylo v té době 44 let, stranou zájmu veřejnosti žila v podstatě již deset let. „Velmi jsem se těšila, až ji poznám, ale věděla jsem, že setkání nebude takové, jaké si představuji. Je to tvrdá žena, která si toho hodně zažila. Byla opravdovou sportovkyní, všem okolnostem navzdory. Skutečnost, že to z prostředí, ve kterém vyrostla, dotáhla tak daleko, je jednoduše ohromující. Je houževnatá a nenechá se ničím zastavit.“

Zraněnou Nancy Kerriganovou hraje Caitlin Carverová.

FOTO: Bontonfilm

Herečka na ledě

Margot Robbieová hrála jako dospívající hokej, ale krasobruslení nikdy nezkusila. „Při hokeji na sobě máte patnáct centimetrů silné chrániče, takže jsem si myslela, že krasobruslení bude procházka růžovou zahradou,“ vzpomíná herečka. „Ale brusle na krasobruslení se od hokejových liší – už jen tím, že mají na špičce nože zuby. Takže jsem neustále zakopávala. A bez chráničů to pokaždé strašlivě bolí, když upadnete.

Hluboce obdivuji každého, kdo umí takto bruslit – je to neuvěřitelně těžké a překvapivě kruté. Navíc učit se něco ve věku 26 let také není totéž, jako začínat v pěti jako Tonya, protože v dětství se ničeho nebojíte, a také padáte z výšky jednoho metru, ne dvou.“

Některé krasobruslařské scény samozřejmě ani po náročném tréninku sama zvládnout nemohla. Producenti pročesali celou zemi, aby nalezli dvojnice s odpovídajícími schopnostmi. Nakonec se ale rozhodli, že vyberou profesionální krasobruslařky, které byly schopné trojitého axela téměř dokončit. Robbie vždy provedla první část prvku, dvojnice v něm pokračovaly a digitální efekty následně pomohly dotáhnout a zvýraznit to, co Tonya Hardingová tak ladně předváděla na vrcholu své kariéry na světových kluzištích.

Film má premiéru 1. března.