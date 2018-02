Zajímavé je, že Michal David se s ní zná už od jejích patnácti let, kdy po jejím úspěchu v Superstar byl jedním z prvních autorů, který jí napsal píseň.

„Píseň od Michala byla vlastně úplně první písní, kterou jsem měla možnost nahrát v profesionálním studiu. Tenkrát to pro mě byl splněný sen a něco nepředstavitelného. Navíc to byla nádherná spolupráce. Dokonce mi mé první profesionální album pokřtili právě Michal s Leošem Marešem. Takže já se opravdu na spolupráci s Michalem v rámci jeho turné už moc těším. Jednak s ohledem na to, že se známe od mých začátků, a také proto, že jeho koncerty jsou vždy plné skvělých fanoušků, kteří dokážou vytvořit atmosféru,“ říká zpěvačka.