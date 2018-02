Skupina ruských podnikatelů žijících v Británii napsala šéfovi Kremlu. Podle listu The Times se v dopise ptají, zda by se mohli vrátit do vlasti bez obav ze zatčení. Do ciziny totiž před lety prchli kvůli trestnímu stíhání. Celý článek Bohatí Rusové chtějí z Británie domů. Kreml žádají o pardon»