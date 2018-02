Příběh píší Trey Callaway (The Messengers, CSI) a Mark Montgomery, kteří ho umístili do indiánského území v divokých časech, kdy lidský život neměl moc velkou cenu.

Přísný soudce vyšle svého muže, aby v divočině hledal slavného zločince, ale sám to nezvládne. Musí se nakonec spojit s nelítostným drsňákem (Schwarzenegger), který dohlídne, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost. Dva muži, kteří se moc nemusí, budou donuceni ke spolupráci. Následné události je navíc donutí přehodnocovat i to, kde je vlastně dobro a kde zlo.

Outrider znamená pro Schwarzeneggera velký posun, protože v seriálech dříve nehrál. V posledních letech je stále běžnější, že se bývalé i současné megahvězdy z Hollywoodu zajímají o seriály a internetové produkce. Kvalita zahraničních sérií šla nahoru a také finančně je to pro slavné herce stále zajímavější.

Mladý Arnold Schwarzenegger v Predátorovi

FOTO: 20th Century Fox

Zároveň je ale fakt, že Arnold Schwarzenegger už nemá moc co točit. Loni odmítl podle něj nepovedený scénář pokračování Predátora a velká studia už o „Arnieho” nemají takový zájem jako dřív.

„Zeptali se mě, četl jsem to a nelíbilo se mi to,“ řekl loni herec k Predátorovi.

S dalším filmem The Legend of Conan to také nevypadá nejlépe. Podle serveru Slashfilm je dokonce „definitivně mrtvý“.