Jak jsme psali už před čtyřmi dny, dá se očekávat kampaň proti Quentinu Tarantinovi, který v připravovaném filmu o vrahovi Mansonovi používá Polanského jako důležitou postavu. [celá zpráva]

Přišlo to ještě rychleji, než se zdálo. Na internetu někdo šíří starý rozhovor, kde Tarantino uvedl, že to, co udělal Polanski v roce 1977, je nelegální a odsoudil ho. Dodal, že přesně vzato nešlo o znásilnění, protože nebylo použito násilí. To je ale podle amerických zákonů nepodstatné, pojem znásilnění chápou jinak. I samotný Polanski připustil, že šlo o sex s nezletilou, ale ne násilný.

„On neznásilnil třináctiletou holku... když užíváte slovo znásilnění, mluvíte o násilí,” snažil se vysvětlit Tarantino.

„Zmlátil bych každého, kdo by měl sex s mou třináctiletou dcerou, kdybych nějakou měl,” dodal.

Interview teď znovu vytáhly aktivistky, které drobná právní poznámka rozlítila. Proti Tarantinovi se ozvala například Melissa Silversteinová, zakladatelka skupiny Women and Hollywood, která volá po “diverzitě a rovnosti”.

„To je příšerné, Quentin Tarantino je doslova ten nejhorší ze všech,“ uvedla.

„A to je to, proč se ženy a mladé ženy bojí vypovídat proti mužům, kteří je zneužívají,“ napsala moderátorka Julia Bradburyová.

Samotný Roman Polanski se už ke kauze nevyjadřuje. V roce 1977 odjel do Evropy z obavy před trestem. Americká justice neustále odmítá případ odložit, i když samotnou oběť už nezajímá a požádala soud, aby to nechal být.