Už za pár dní přitom budou moci fanoušci kapely i tuto píseň slyšet naživo, neboť Slza vyjede na své první halové turné. Odstartuje ho 28. února v brněnské hale Vodova. Kromě nových písní nabídne i propracovanou vizuální show.

Autorem textu ke skladbě Na srdci je dvorní textař Slzy Ondřej Ládek alias Xindl X a o přebásnění slovenské části se postarala písničkářka Mirka Miškechová. Skladba je o rozchodu dvou lidí, kteří se snaží svůj vztah ukončit tak, aby v jejich myslích zůstal jako krásná vzpomínka.

Příběh je vyprávěný prostřednictvím jejich vzpomínek a má otevřený konec, tudíž má ve výkladu divák volnou ruku. „Hlavní dějová linie videoklipu se odehrává na terapeutickém sezení a točila se ve slow motionu, aby se následně docílilo temné a syrové nálady scén. A to vypadá tak, že se vše točí do písničky, která je ve dvojnásobně zrychleném tempu včetně zpívání. Když jsme takto museli zpívat a poslouchat písničku celý den, vypadalo to, že kvůli natáčení budeme všichni muset vyhledat terapii skutečnou,“ komentují Petr Lexa a Lukáš Bundil, oba členové kapely Slza, vznik klipu.

„Jedná se o textově i hudebně silnou skladbu, navíc ve formátu česko-slovenského duetu. Rovněž u samotného klipu jsme nechtěli nic obyčejného. Proto jsme Petra a Celeste zasadili do prostředí kruhové párové terapie, kde naplno proběhne jejich názorový střet,“ doplňuje autor původního námětu a režisér Radim Věžník.

Klip se natáčel převážně na Hradčanském náměstí v Praze v reprezentačních prostorách Martinického paláce, kam veřejnost běžně nemá přístup. Den natáčení exteriérů byl v té době jediným dnem, kdy v Praze sněžilo, což podpořilo celkovou atmosféru videoklipu.