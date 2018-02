Blade Runner 2049





Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Ricku Deckardovi, bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

Blade Runner 2049, USA/Velká Británie/Maďarsko/Kanada 2017, sci-fi thriller, 163 min., režie: Denis Villeneuve, hrají: Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia Hoeksová, Robin Wrightová a další

Hora mezi námi





Dva náhodní spolucestující se po ztroskotání malého letadla ocitnou uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu. Vysílačka je napadrť, pilot po smrti a kolem nich jen sníh, hory, skály a neobydlená divočina. Let nebyl ohlášený, nikdo ztracené letadlo nehledá. Vydávají se na nebezpečnou cestu sami, ale nemají jinou šanci na přežití, než že si i přes svou rozdílnost vytvoří silné pouto a naleznou společnou sílu.

Hora mezi námi, USA 2017, drama, 109 min., režie: Hany Abu-Asad, hrají: Kate Winsletová, Idris Elba, Dermot Mulroney, Beau Bridges a další.

Viktorie a Abdul





Skutečný příběh neobvyklého přátelství, které vzniklo během posledních let vlády královny Viktorie. Když mladý sluha Abdul Karim přijíždí z Indie, aby pomohl při oslavách výročí královniny korunovace, nečeká, že si získá náklonnost samotné královny. Navzdory okolnostem se mezi stárnoucí vládkyní a jejím sluhou rodí nečekané, ale věrné přátelství, které však vůbec není po chuti jejím blízkým i poradcům.

Viktorie a Abdul, VB/USA 2017, historický, 111 min., režie: Stephen Frears, hrají: Judi Denchová, Ali Fazal, Olivia Williamsová, Michael Gambon, Simon Callow a další.

Svatba na divoko





Slavná filmová hvězda Eve se znovu vdává a to v jejích třech dospělých synech a nejoblíbenějším exmanželovi Laurencovi vyvolává obavy. Na svatbu Eve a Harolda se totiž sjíždí široká rodina, což může být ideální příležitost, aby se všichni navzájem seznámili trochu důvěrněji. Vítán je každý, milenky i milenci, současní i bývalí...

Svatba na divoko, USA 2017, komedie, 95 min., režie: Damian Harris, hrají: Glenn Closeová, John Malkovich, Patrick Stewart, Minnie Driverová a další.