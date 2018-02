Abramsův scénář se televizi HBO hned zalíbil a objednala si seriál, přičemž počet dílů nebyl stanoven. Příběh má být o rodině, která zažije drastickou autonehodu. Matka, která provádí vědecké experimenty, po ní upadne na dlouho do kómatu. Dcera se v jejích pokusech začne hrabat a transportuje se do “jiného světa”, kde bojuje s mostrózním zlem. Její otec také najde bránu a pokračuje za ní, aby jí pomohl.

HBO tvrdí, že jde o „epické i intimní sci-fi fantasy drama”. Ať už to znamená cokoliv, Abrams si to sám píše a koprodukuje s dalšími partnery. Pro televizi pracoval mnohokrát, třeba na sériích Alias, Ztraceni, Fringe, Westworld a Person of Interest. Na druhou stranu se vrhá i do velkolepých kinospektáklů jako Star Wars: Episode IX a Star Trek.

HBO potřebuje velký fantasy seriál, který by už pomalu převzal žezlo po končící Hře o trůny. Seriál sice vydělal milióny a sbíral i ceny, ale do nekonečna jej prodlužovat nelze. Kromě Demimondu se hovoří také o nejrůznějších prequelech Hry o trůny, ale žádný z nich by nezačal dřív než rok po skončení původní série, takže cesta pro Demimode je otevřená.