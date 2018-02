Majitelé klubu byli zatčeni, obvinění byla vznesena i proti firmě provozující pyrotechniku a za braní úplatků i proti několika úředníkům. Následné demonstrace proti korupci vedly k rezignaci vlády premiéra Victora Ponty.

Mája Bradáčová je česká metalová příznivkyně, která žije v zahraničí. Po tragédii se připojila k dobrovolníkům, kteří pomáhají těm, jež byli na koncertě zraněni a dodnes se léčí.

„Na facebookovém profilu kapely, při jejímž vystoupení k tragédii došlo, jsem si četla komentáře lidí, kteří byli tragédii přítomni. Připojila jsem se k dalším dobrovolníkům, mezi nimiž jsou velmi aktivní i členové pražské kapely Cruadalach. Uspořádali již několik koncertů, jejichž výtěžek putuje vždy konkrétnímu člověku. Konzultujeme to s dobrovolníky v Rumunsku,“ vysvětlila Právu.

Jste v kontaktu s lidmi, kteří na tom koncertě byli?

Jsem s nimi v kontaktu přes sociální sítě. Mnoho z přeživších je nadále v péči lékařů, mnozí potřebují pomoc psychologů a psychiatrů. Většina z nich při požáru přišla o přátele a blízké, i proto o tom zážitku neradi hovoří. Hledají cestu k normálnímu životu. Nechtějí jen existovat, chtějí znovu žít.

Klub Colectiv po tragédii.

FOTO: Facebook

Jak pomáháte?

Založila jsem facebookovou skupinu a snažím se hlavně šířit informace. Minulý pátek se uskutečnil v brněnském klubu Melodka koncert, jehož výtěžek putoval na pomoc dívce Adině. Utrpěla popáleniny na padesáti procentech těla, byla měsíc v kómatu a léčbu bude potřebovat řadu let. Během požáru ztratila některé přátele. Komunita metalových fanoušků v Rumunsku je semknutá, a tak skoro každý z těch, kteří přežili, tam o někoho přišel.

Jaké částky při koncertech na pomoc postiženým vyberete?

Jsou to spíš symbolické částky, které pak dorovnávám ze svého, aby ke zraněným dorazila suma, jež je schopná pomoci nějak výrazněji. Důležité je hlavně to, že o tom, co se stalo, na koncertech informujeme. Může to oslovit další lidi, kteří budou chtít pomoci.

V Rumunsku je problém v tom, že stát zraněným z Colectivu hradí léčbu jen částečně a jen do konce letošního roku. Nikdo netuší, zda bude lhůta prodloužena. Část léčby si zranění musí platit ze svého a ty částky jsou tak vysoké, že si to mnozí prostě nemůžou dovolit. Jedním z jejich největších problémů jsou popálené ruce. Lidi buď úplně přišli o prsty, nebo je mají zmrzačené.

Díky operacím, rehabilitaci a dalším úkonům jsou schopni se znova naučit dělat každodenní činnosti. Bylo by dobře, aby v léčbě mohli pokračovat.

Jsou i jiné formy pomoci?

Existuje album s názvem Back To Life – A Tribute To Goodbye To Gravity, na které různé kapely z celého světa, včetně českých Cruadalach, natočily písně od skupiny Goodbye To Gravity. Výtěžek z prodeje jde na pomoc postiženým stejně jako výtěžek z prodeje alba Mantras Of War, které mělo být v Colectivu pokřtěno. Obě desky se dají objednat přes internet, pár kousků by mělo být k dostání i na koncertech věnovaných Colectivu.

Co pro vás aktivita v pomoci zraněným znamená na osobní úrovni?

Setkala jsem se s řadou opravdu vzácných lidí, ať už se to týká těch, kteří pomáhají, nebo zraněných. Většina z nich má vysokoškolské vzdělání, mnozí už dávno před požárem v Colectivu hráli na různých charitativních akcích a podobně. O to víc mě mrzí, že právě takové lidi potkalo něco takhle zlého.

Jeden ze zraněných třeba odmítl finanční pomoc s prosbou, abychom ji poskytli někomu, kdo ji potřebuje víc. Respektovali jsme to, přestože jsme věděli, že právě on patří k nejpotřebnějším. Nad tímhle jejich přístupem k životu stojím s pusou dokořán a po víc než dvou letech, co jsem s nimi v kontaktu, k nim daleko víc než soucit cítím obrovský respekt.

Jak mohou lidé pomoci?

V tuhle chvíli mohou lidé pomoci nejvíc tak, že přijdou na koncert pro Colectiv. Další takový se uskuteční na podzim, možná už v létě. Také se mohou na Facebooku připojit ke skupině Pomoc pro Colectiv/Help for Colectiv. Ta vzniká ve spolupráci s dobrovolníky jak z Čech, tak přímo z Rumunska.