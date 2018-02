Mnohem více to vypadalo, že aktuálním albem kapely je 21 let stará deska Ultra, ze které kapela zahrála takřka polovinu skladeb. Snad aby udělala radost producentovi alba Timu Simenonovi, který v současnosti žije v Praze, kde provozuje bistro s vyhlášenými masovými kuličkami.

Ze začátku se Depeche Mode snažili co nejvíce odhodit nálepku synthi-popu a přesvědčit, že opravdu jsou rocková kapela. Zpěvák Dave Gahan do toho šel naplno a dával do výkonu veškerou energii, jak je jeho zvykem, skladatel většiny písní, klávesista Martin Gore, zase většinu času strávil u elektrické kytary, kterou kdysi používal jen tu a tam jako zpestření. Klávesista Peter Gordeno, který po odchodu Alana Wildera odmaká na koncertech nejvíce práce, přesto stále není plnohodnotným členem, zase v úvodní části odehrál dvě skladby na baskytaru. Troufl si přitom i na píseň Useless, kterou na albu Ultra nahrával Doug Wimbish z Living Colour. Nutno dodat že ona klouzavá figura byla pro virtuoza zřejmě jen o málo těžší než Ovčáci čtveráci.

Další části koncertu už se odehrávaly podle léta zažitého scénáře. Gahan se vrtěl, nastavoval mikrofon, hecoval publikum a vypadal, že si koncert náramně užívá. Gore v sólovém vstupu odezpíval své tři balady, zajímavá byla klavírní úprava Insight, u které více než v původní elektronicky bublající verzi vynikly její zajímavé harmonické postupy. Klavírní úprava Strangelove v přídavku přesně naopak neúprosně odhalila hudební banalitu tohoto hitu z alba Music for the Masses.

Koncert byl jako vždy důkladně připraven, promyšlen do poslední noty. Když Gahan ve floydovské Cover Me z posledního alba Spirit mimo běžný text vykřikoval „All Right!“, zdálo by se, že se nechal strhnout silou okamžiku. Že by se ale záhadně úplně ve stejné chvíli nechal strhnout i osvětlovač, který na ty výkřiky rozpálil bílé reflektory? Ukazuje to, že u Depeche Mode je občas problém uvěřit, že některé věci se dějí na pódiu spontánně. Vše jede podle plánu, ani úkrok stranou.

Ale depešácké fanoušky samozřejmě takto přesně nalinkované rande s idoly i tak baví. Každý ví, co má dělat. Po skončení balady Home se prostě musí sborově zpívat motiv kytarového sóla, v závěru Never let me down again se pak máchá rukama ze strany na stranu – tradice už od roku 1988 a legendárního živáku 101. Je to až liturgický rituál.

Zvuk bohužel příliš upřednostňoval bicí, snad proto, aby kapela upozornila na své rockerství a na to, že má za soupravou vynikajícího Christiana Eignera. Ten sice tentokrát nechal ve zkušebně jeden kopák, ale dvojšlapku přesto na pódium propašoval a bylo to slyšet. Jinak Depeche Mode předvedli standardně kvalitní výkon. Chvílemi sice zavánějící rutinou, ale perfektně provedenou.

Celkové hodnocení: 85%