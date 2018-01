Šéfové porot činohry, opery, baletu, v muzikálu a operetě oznámili na tiskové konferenci v Praze jména 24 umělců nominovaných za mimořádné výkony na 16 jevištích mateřských scén či soukromých produkcí. Do metropole směřuje devět a do krajů 15 nominací. Pětkrát se v nominacích objevili umělci z Národního divadla moravskoslezského (NDM) z Ostravy. Třikrát oslovily porotce výkony na jevišti libereckého Divadla F. X. Šaldy, po dvou nominacích mají Národní divadla z Prahy a Brna.

V činohře má naději na Thálii vedle Dočkalové (za roli Nory v Ibsenově dramatu pod Palmovkou) a Kubařové (Katja v konverzačním dramatu Interview v Dejvickém divadle) také Eva Salzmannová za výkon v monodramatu s názvem Jasno lepo podstín zhyna na jevišti MeetFactory. Mezi muži vedle Bambase (za výkon v inscenaci Krás(k)a na scéně v Mladé Boleslavi) a Fingera (v titulní roli ústecké inscenace Homo Faber) to je i Robert Finta, který v Ostravě dominuje inscenaci Teď mě zabij.

V opeře zaujaly Markéta Cukrová (Láska na dálku, NDB), Maida Hundeling (Otello, NDM) a Kateřina Kněžíková (Nápoj lásky, NDB). Z pěvců pak Svatopluk Sem (La traviata, Jihočeské divadlo), Andrij Škurhan (Panna orleánská) a Titusz Tóbisz (Její pastorkyňa) - oba v Divadle F. X. Šaldy.

Z baletních a tanečních výkonů byly nominovány členka souboru Lenka Vagnerová and Company Praha Fanny Barrouquére (sólo v inscenaci Amazonky), Nikola Márová v baletu Svěcení jara v ND a Barbora Šulcová (O Malcao de Amor, NDM). Mezi muži pak turecký tanečník Burak Serkan Cebeci za D'Artagnana ve Třech mušketýrech v NDM a Australan Rory Ferguson v Liberci za ztvárnění Pavla Maliny v baletu Petrolejové lampy - Obrazy z Jilemnice. Konkuruje jim Ondřej Vinklát (Svěcení jara, ND).

V muzikálové kategorii by mohla Thálii převzít Lucie Bílá (Sestra v akci, Hudební divadlo Karlín), Natálie Grossová (Ples upírů, Goja Music Hall) či Katarína Hasprová (Rebecca, NDM). Z jejich kolegů mají naději Peter Pecha (Rocky, Dark style agency), Pavel Režný (West Side Story v Plzni) a Daniel Rymeš (Chaplin, Městské divadlo Brno).