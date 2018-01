Jak jste se k hudbě Jana Dismase Zelenky dostal?

Jeho tvorba je materií, která v dějinách hudby nemá moc konkurence. To, co je pro divadelního herce William Shakespeare, je pro muzikanta hrajícího na hoboj v rámci barokní éry Zelenkovo dílo. Hobojista s mou ambicí nemůže žít, aniž by se jeho hudbou nezabýval.

A protože je tak dobrá, založili jsme v roce 2011 Ensemble Berlin Prag, což je platforma, jejímž těžištěm bylo ze začátku pouze nastudování a koncertní provádění hudby Jana Dismase Zelenky. Postupem času jsme do repertoáru přidali i další skladby, především J. S. Bacha, respektive soudobé autory. Mnohdy tak konfrontujeme starou hudbu s novou. Myslím si, že je to velmi atraktivní forma jak pro posluchače, tak interprety.

Došli jste při studiu Zelenkova díla k nějakým zajímavým okolnostem?

Díky koncepční práci jsem mu začal více rozumět a víc se v něm orientovat. Skrze tento proces jsem ještě více docenil genialitu hudby Zelenky, mám na mysli jeho cyklus Trio Sonatas ZWV 181, který jsme nahráli na album.

Proč jste si do Ensemble Berlin Prag přizval i německé spoluhráče?

Stál jsem u zrodu celé myšlenky, tedy jsem měl možnost si hudební partnery vybrat. Důležitou roli sehrála ta skutečnost, že jsem se po studiu v zahraničí chtěl nadále setkávat se svým berlínským pedagogem Dominikem Wollenwebem. Vytvoření této platformy bylo svým způsobem logickým krokem.

Oslovili jsme další dva kolegy z Berlínské filharmonie a cembalistku Barboru Marii Willi, která, byť je německé národnosti, je už naturalizovaná Češka. Houslista Jakub Černohorský je pak naším častým hostem, nejen na nahrávce.

Podílíte se na více projektech. Jak důležitý je pro vás Ensemble Berlin Prag?

Nejen v souvislosti s právě vydanou nahrávkou je pro mě tento projekt jednou z absolutních priorit. Ta nahrávka byla, a nemluvím o interpretační náročnosti, co do přípravy a produkce logisticky i finančně velmi náročná. Stálo mě to spoustu času i energie, celému projektu jsem věnoval minimálně rok a půl. To hovoří za vše a jasně determinuje jeho důležitost.

Ensemble Berlin Prag.

FOTO: archív souboru

Jaké koncertní zkušenosti váš soubor má?

Na pódiích se pohybuje od samého počátku. Účinkovali jsme na nejprestižnějších českých festivalech, na Pražském jaru, Moravském podzimu, Smetanově Litomyšli, Janáčkově máji, Concentu Moraviae a dalších, vystoupili jsme na řadě prestižních festivalů v Německu a dalších evropských zemích.

Právě vydané album je de facto také výsledkem našeho dlouhodobého koncertního působení a spolupráce jako takové. Je to velmi seriózní záležitost, která bude mít další pokračování.

To album jste již představili v Berlíně. S jakým ohlasem se koncert setkal?

Byl to jeden z nejšpičkovějších koncertů, jaký jsme prozatím realizovali, a to i ve smyslu prestiže. Debut v cyklu Berlínské filharmonie představuje svého druhu absolutní maximum, minimálně na evropském kontinentu. Je to bez nadsázky Champions League.

Skladby Zelenky a Bacha jsme v něm konfrontovali s hudbou významného korejského autora, Isanga Yuna, jehož dílo spadá do druhé poloviny dvacátého století. Právě forma této konfrontace byla tím, co naše vystoupení charakterizovalo a zdobilo. Ukázalo se, že lze postavit špičkové barokní skladatele vedle špičkového skladatele z druhé poloviny dvacátého století.

Jaký bude váš koncert 7. března v Praze, na němž album představíte českému publiku?

V Berlíně jsme z alba provedli dvě sonáty, v Praze předneseme tři. Doplníme je o další skladby i z dvacátého století. Bude to tedy podobná koncepce, jako tomu bylo v Berlíně. Album také pokřtíme, což jsme v Berlíně neudělali.

Pokud vím, křty alb jsou českou specialitou.

Máte pravdu. Nic podobného se v zahraničí během koncertu obvykle nedělá. Domnívám se však, že tato deska si onen symbolický křest zaslouží.

Na přelomu ledna a února vás čekají dva zajímavé koncerty s FOK v Obecním domě v Praze. Co na nich uvedete?



Ve světové premiéře provedu 31. ledna a 1. února s orchestrem FOK za řízení Tomáše Netopila Koncert pro hoboj a orchestr od Jiřího Gemrota, což je pro mě velká satisfakce. Provedení, která řídí špičkový dirigent, společně se skvělým orchestrem v nádherném sále, navíc půjde o koncertantní skladbu, která byla napsaná pro mě. Tak jsem si to vždy přál…