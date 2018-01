„Chceme, aby si diváci a divačky návštěvou kina mohli dovolit něco, na co v každodenním životě plném (dez)informací ze sociálních sítí není čas. Zpomalit a v klidu si vytvořit názor na konkrétní téma, podívat se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu,” uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický.

Novinkou letošního ročníku je kategorie Americana, která se zaměří na osobnost Donalda Trumpa, rasovou nesnášenlivost, úlohu policie v systému nebo práva indiánů. Kategorie Eurodrom se bude zabývat tématy jako vzestup nacionalismu, populismus a problematika migrace. Filmy v kategorii Za horizontem odkryjí lokální problémy komunit, které jsou od Česka vzdáleny tisíce kilometrů.

Kategorie Umění mění ukáže, že za ideály lze bojovat prostřednictvím neobvyklých uměleckých vyjádření. Představí se také dva hudební snímky Silvana a When the God Sleeps. Kategorie Ať žije život představí příběhy lidí, kteří neobvykle přistupují k řešení každodenních starostí. Filmy z kategorie Země taje se zaměří na ekologickou problematiku. Tradičními kategoriemi jsou Máte právo vědět, Cesty ke svobodě, Panorama, Jeden svět interaktivně a Jeden svět dětem. Česká soutěž představí nejlepší dokumenty z České republiky.

Novinkou v dramaturgii je také program nazvaný Mluvící kino/Talking Cinema. Ten nahrazuje panelové debaty a pozve do Prahy zahraniční odborníky a zástupce světových médií. Souběžně se festivalem se koná akce pro dokumentární tvůrce East Doc Platform, a to od 3. do 9. března. V Praze se tak sejdou filmoví profesionálové, distributoři, televizní a festivaloví dramaturgové z celého světa.