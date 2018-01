O smrti Marka E. Smithe informovalo vydavatelství Cherry Red s tím, že skonal doma po dlouhé nemoci. The Fall už v srpnu zrušili několik amerických vystoupení, protože ležel v nemocnici s nespecifikovanými problémy dýchacího ústrojí, úst a nosu. Další koncerty byly zrušeny kvůli špatnému Smithovu stavu v prosinci.

Smithova kapela The Fall byla řazena k post punku, alternativnímu rocku i garážovému rocku, ale do žádné z těchto kategorií tak úplně nezapadala. Mark E. Smith ji založil v roce 1976 poté, co viděl v Manchesteru Sex Pistols. V nahrávkách The Fall ale byly patrnější než punk rozervané bluesové struktury Captaina Beefhearta a postupy Velvet Underground, což ukázal debut Live At The Witch Trial z roku 1979 i následující ve stejném roce vydané album Dragnet.

A loving tribute from an old Fallnetter, Sean O'Neal. https://t.co/5xuXvIreHM — Fall news (@fallnews) 26. ledna 2018

Smith však dokázal složit i silnou popovou píseň, jak ukázala alba This Nation´s Saving Grace a The Wonderful And Frightening World Of The Fall, kde se projevily i vlivy B-52´s a Kinks. Pod vlivem německých Can se však nebál využívat ani elektroniku, i když v odlišném pojetí, jaké mělo blíže k americkým avantgardním kapelám Pere Ubu a Devo. Později zas uplatnil prvky acid house.

Bez ohledu na styl byl ale vždy sarkastický a měl daleko k přímočarému odmítání systému, i když texty měly sociální náboj, protože Smith pocházel z dělnické rodiny. I jeho kritika ale byla složitější než obligátní odmítání systému, jak ukázalo album Middle Class Revolt.

Textově byl Smith nekompromisním komentátorem reality, sžíravým ironikem, který si nebral servítky a cupoval uhlazenou kulturu. V ikonické písni The Classical se dvěma bubeníky zpíval roce 1981 „Toto je domov prázdnoty / Na světě je dvanáct lidí / zbytek je minulost“, aby v další části křičel „Je tu příliš mnoho romantiky / Zničím romantiky, herce / Zabij to“. Dokázal si však současně dělat legraci ze sebe: „Právě jsem opustil hotel Amnesie, musel jsem tam jít / ale nevím kde to je“.

Posledním albem je loňské New Facts Emerge, které vzbudilo kontroverze, protože vyšlo týden po atentátu na koncertu Ariany Grande a byla na něm píseň Victoria Station Massacre. Píseň však vznikla dříve.

Nekompromisní složitá osobnost



Smith, který byl závislý na alkoholu, byl velmi komplikovanou osobností, nekompromisní člověk, s nímž bylo těžké vydržet. Kapelou, která vydala přes třicet alb, prošlo přes na šedesát hudebníků a mnohdy ji Smith stavěl celou znovu. Nejdéle se Smithem hráli kytaristé Mark Riley a Craig Scanlon, basista Steve Hanley a bubeníci Karl Burns a Paul Hanley. Kytaristka The Fall Brix Smithová byla jeho ženou a se souborem hrála až do rozvodu v roce 1989. V novém tisíciletí se v The Fall objevila i jeho třetí žena Eleni Poulouová, která hrála na klávesy až do rozchodu v roce 2016.

Přestože byli The Fall neuvěřitelné plodní a hojně koncertovali, stihl Smith natočit i dvě alba mluveného slova a napsat hru o Janu Pavlovi I. Jeho osobitý nazální hlas se objevil i na nahrávkách Gorillaz, Elastiky nebo Inspiral Carpets. S Mouse On Mars v roce 2007 natočil vynikající desku Traumatic Reflexxions.

V Československu zahráli The Fall poprvé v roce 1991 po vydání alba Shift Work. V roce 2002 vystoupili v Praze v Paláci Akropolis, ovšem v období, kdy zrovna dal dohromady nové členy kapely.