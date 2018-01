Black Label Society jsou od roku 1998 neomylně vedeni a řízeni skvělým kytaristou a zajímavým zpěvákem Zakkem Wyldem. Tak skvělým kytaristou, že si jej v minulosti do své doprovodné kapely vybral Ozzy Osbourne. Grimmest Hits je desáté studiové album formace a čekat od něj nějaké stylové kotrmelce by bylo pošetilé. Byť by se hodily.

Wylde je metalový kytarista, jenž má rád ostré riffy, drásavě syrové plochy, sóla, stejně tak rád bere z blues, rocku či jižanského rocku. Taková směs je i základem pro nové album.

Jeho start je ale trochu těžkopádný. Kapela se v něm ponořila do poněkud oposlouchaných kytarových riffů, ploch i poloh s bluesovým feelingem ve stylu těch známých ze sedmdesátých let od britských Black Sabbath. Po čtyřech skladbách to vypadá, že se snad už nic významného nestane a bude to jen další dobře odehraná rocková deska bez koření dodávajícího jí ještě jiný rozměr.

Úvod alba se nese převážně ve středním tempu. Skladby nicméně mají přitažlivou atmosféru, která souvisí s oním pocitem jízdy po amerických silnicích. Kolem poloviny počinu se naštěstí nálada trochu mění. Písně už jsou barevnější, přičemž jedním z nejlepších momentů nahrávky je volná The Day That Heaven Had Gone Away. Ostatně na albu je více dobrých baladických skladeb.

Ve všech dominuje Zakk Wylde, což nastoluje otázku, do jaké míry je kapela Black Label Society jeho sólovým projektem. Je totiž pravda, že pod písněmi je autorsky podepsaný on a soudě podle jeho vztahu k historii hudby, vetkl do nich všechny své fascinace.

V jeho případě to ale není nic špatného či nesmyslného. Je přece jedním z nejlepších kytaristů své generace a ve čtyřčlenné kapele je dnes jediným zakládajícím členem. Black Label Society tedy v podstatě jeho sólovým projektem jsou.

Album Grimmest Hits přináší všechno, co Zakk Wylde na hudbě miluje. A přináší všechno, co milují jeho fanoušci. Jinými slovy - ničím nepřekvapí ani nezklame.

Black Label Society: Grimmest Hits Black Label, 55:15

Celkové hodnocení: 80%