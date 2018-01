Sněhurka od Stream.cz jede na festival do Austrálie

Sněhurka z kontroverzního cyklu netradičních pohádek pro dospělé Mrazivá tajemství se chystá do zámoří. Příběh Pavla Jindry, Radovana Surého a Jakuba Klíra bude soutěžit na australském festivalu Over The Fence Comedy Film Festival.