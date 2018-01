Turné se bude konat v létě společně s dalšími skupinami (Lamb of God, Anthrax, Behemoth a Testament). První část vypukne v USA a zatím není není známo, jestli se zastaví v ČR. Skupina nabídne i balíčky meet-and-greet pro fanoušky, kteří si chtějí s kapelou popovídat.

„Když máte to štěstí, že vás pozvou zahrát si třeba i jednou s žijícími legendami jako Slayer, je to neuvěřitelná pocta,” řekl zpěvák Lamb of God Randy Blythe.

„Je to skutečně pocta být na posledním turné Slayer,” notuje si s ním basák Anthraxu Frank Bello. „Anthrax a Slayer spolu jezdili desítky let, jsme rodina, skupina i technici.”

Nikdo ze Slayeru nevysvětlil, proč musí skončit, k žádným hádkám nedošlo, může ale jít o celkovou únavu. Už v roce 2016 řekl zpěvák Tom Araya, že je na čase myslet na penzi. Chtěl by trávit čas s rodinou a také absolvoval operaci krku, která mu neumožňuje dělat prudké pohyby.