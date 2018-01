O náhlé smrti herce pocházejícího z anglického města Ampthill v Bedfordshiru informovala jeho rodina a přátelé. Barnes zemřel pouhé čtyři dny po oslavě dvaapadesátých narozenin.

SIMON SHELTON BARNES RIP

Just days after His 52nd Birthday, The Actor Who was the Handbag- Carrying Tinky Winky In THE TELETUBBIES Has died. His funeral will Take Place On February 7th. pic.twitter.com/CM09yEVRmB