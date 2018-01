Duong se narodila v Hanoji, v osmi letech se s rodiči přestěhovala na východ Čech a s několikaletou studijní pauzou ve Francii tam žije dodnes. Našla si českého manžela, se kterým má dceru, prošla českým vzdělávacím systémem, pracovala ve velké firmě a později se živila jako copywriterka. Roky psala o životě tzv. banánových dětí na svém blogu, její zpověď nyní vyšla knižně.

Píše velmi osobně a osobitě, neláme si hlavu se stylem, vypráví přirozeně, mnohdy lehce obhrouble. Neupravuje svou výpověď, nezjemňuje tok vyprávění. Předkládá svou životní zkušenost, v níž nejzajímavějšími body jsou právě kontrasty české a vietnamské kultury.

Banánové dítě působí jako blog, přetavený do knižní podoby. Je to bez příkras předložená osobní zpověď. Má ambici být zajímavou sondou do vietnamské komunity žijící u nás, která se však podařila jen částečně. Duong zůstává ve své osobní sféře, ze které příliš nevykračuje, vypráví o sobě, o své rodině, o svých zkušenostech, o vlastním rozhodnutí opustit jistotu zaměstnání i vycestovat za hranice.

Silnou stránkou textu je místy příjemně nekorektní humor, který dodává autenticitu. A kromě něj i nápadité a podobně nekorektní ilustrace Barbory Balgové.

Banánové dítě je zpovědí, která zůstává v autorčině osobní deníkové sféře. Nejen proto je jakousi knižní jednohubkou.

Duong Nguyen Jirásková: Banánové dítě

BizzBooks, 248 stran, 237 Kč

Celkové hodnocení 75 %