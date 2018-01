Někdejší zpěvák a kytarista už nefungujícího dua The White Stripes pracoval na albu ve studiích Sear Sound v New Yorku, Capitol Studios v Los Angeles a Third Man Studio v Nashvillu. V prvních dvou jmenovaných městech Jack White dosud album nikdy nenahrával.

Spolupracoval na něm s novou doprovodnou kapelou, kterou tvoří Charlotte Kemp Muhl (baskytara), DJ Harrison (syntezátor), Neal Evans (klávesy), Louis Cato (bicí) a Bobby Allende (perkuse). Ann a Regina McCraryovy z gospelové skupiny The McCrary Sisters se postaraly o doprovodné vokály.