Plzeňské divadlo si režisér vybral nejen proto, že bylo ochotné přerušit na měsíc vlastní repertoár a otevřít se filmařům, ale také pro jeho stavební dispozice, řekl Michalik novinářům.

Pro natáčení svého prvního celovečerního filmu hledal podle svých slov divadelní budovu, která by svou architekturou nejvíce odpovídala divadlu, kde byl Cyrano poprvé uveden. Plzeňská secesní stavba z počátku 20. století vyhovovala také proto, že má prostorné jeviště a filmaři na něm mohou snadněji inscenovat kulisy. I když v Plzni se podle producenta Romana Fingera natáčejí klíčové momenty filmu, až kolem poloviny záběrů, divadlo poznají ve filmu jen dobří znalci detailů divadelních interiérů. Filmaři totiž zakryli část stěn a některé moderní prvky.

Pro divadlo je natáčení prestižní záležitostí i ekonomickou pomocí. Za filmování dostane 5,8 miliónu korun, které použije na modernizaci technologií Velkého divadla, řekla mluvčí divadla Michaela Svobodová.

Snímek se kromě Plzně natáčí také v Karlových Varech, v Praze a na jihu Francie. Děj se odehrává v roce 1895 a potom 1897, kdy byl Cyrano uveden. Příběh je umělecká licence režiséra, jak mohla hra vzniknout. „Scénář existuje možná pět let, nedařilo se ale najít finance pro natáčení,” řekl Finger. Michalik, který je také herec a scenárista, ze svého scénáře udělal divadelní hru. „A ta je nejnavštěvovanějším divadelním představením v Paříži, vyprodává v současné době divadlo Palais-Royal a prodávají se licence po Evropě,” uvedl Finger.

Není to ani tak osud Rostanda, jako příběh o Cyranovi, co Michalika podle jeho slov vedlo k adaptaci vlastního příběhu. „Cyrana miluje celá Francie a je to i jedna z mých nejoblíbenějších postav,” poznamenal. Film je fikce a vypráví o tom, jak Rostand napsal hru, co se dělo za oponou a jak dramatik, kterému bylo teprve 29 let a nebyl dosud příliš úspěšný, napsal světově proslulou hru. „Každý si myslel, že Cyrano bude propadák, ale byl to největší úspěch divadla. Film je o tom, jak se to stalo, že se z očekávaného propadáku stal trhák,” řekl pětatřicetiletý Michalik.