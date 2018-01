Police Symphony Orchestra (PSO) je na Náchodsku fenomén, který se postupně rozšiřuje dál. Existuje od roku 2010, má aktuálně pětašedesát členů, vystupoval i v Dánsku nebo Polsku a sobotní koncert v Hronově byl v pořadí jeho osmý novoroční. Byl současně první, který se konal mimo rodnou Polici nad Metují. Tamní Kollárovo divadlo už mu bylo těsné.

Zakladateli tělesa jsou sourozenci Petra a Jakub Soukupovi. Zatímco Jakub v něm už není, jeho sestra je vede dál. Muzikanti jí říkají „máma“, byť je jí třiadvacet let.

„Hrajeme v podstatě všechno, od klasiky po pop. A hrajeme to, co nás baví. Výběr skladeb probíhá demokraticky. Muzikanti do repertoáru nějaké navrhnou, zveřejní to na Facebooku a ostatní se k nim vyjadřují,“ řekla Právu před prvním sobotním koncertem v baru Jiráskova divadla Soukupová. V orchestru hraje na housle.

Zleva moderátorka Lucie Peterková, dirigent Joel Hána a houslistka a spoluzakladatelka orchestru Petra Soukupová před sobotním vystoupením v Hronově.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

„Chtěli jsme mít s bratrem symfoňák, něco, co v Polici nad Metují nebylo, a chtěli jsme, aby byl složen z muzikantů z regionu. To, že jsou tak mladí, přišlo samo. Ráda bych to tak udržela,“ dodala.

Zahráli si už s Dashou, Ondřejem Rumlem, Martinem Kumžákem, Janem Sklenářem, Martou Kubišovou, Miloněm Čepelkou, Petrem Jandou, Václavem Zahradníkem, Stanislavem Vavřínkem, Kühnovým smíšeným sborem a dalšími. Některé aranže pro ně připravil Václav Hybš, rodák z Police nad Metují. Jejich koncert prý ale ještě neviděl, slyšel jen cédéčko.

„Prvním dirigentem orchestru byl Miroslav Srna, a ten přišel s tím, že bychom mohli ke spolupráci zvát významné hudebníky a zpěváky. Nám ostatním tehdy bylo většinou patnáct let, takže to pro nás byl obrovský zážitek,“ zavzpomínala Soukupová.

Dirigent Joel Hána předal při koncertu květiny Petře Soukupové.

FOTO: Martin Kábrt

Dnes už hosty orchestru oslovuje sama. Loni například jeho podzimní koncert v Náchodě, na kterém slavil zakoupení několika nových hudebních nástrojů, na něž mu přispěli lidé prostřednictvím kampaně na internetu, spolumoderoval hokejový expert Martin Hosták.

Jsou výborně sehraní

Hlavní pěveckým hostem PSO pro letošní rok je herec a zpěvák Jan Sklenář. Působí v Klicperově divadle v Hradci Králové a má za sebou mimo jiné účinkování v muzikálu Kudykam či dvě nominace na Cenu Thálie.

„S PSO mě dala dohromady hradecká rozhlasačka a herečka Lucka Peterková. Poprvé jsme se setkali loni na benefičním večeru v Adršpašských skalách a ta akce mě totálně ohromila. Ještě víc mě ale ohromil důvod, proč a jakým způsobem to těch pětašedesát lidí dělá. Jejich nadšení má obrovský efekt pro lidi i celý region. Mladí muzikanti jsou výborně sehraní, přesní a po hudební i lidské stránce si úžasně rozumějí. U divadla jsem už dvacet let, mám za sebou dost rolí, ale tato spolupráce je má srdcovka,“ řekl Právu před odpoledním koncertem Sklenář.

Zpěvák Jan Sklenář v hronovském divadle.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Dirigent Joel Hána přišel k orchestru loni. „Sledoval jsem ho už předtím, protože se znám se svým předchůdcem Josefem Javorou. Když odešel do Birminghamu a já dostal od PSO nabídku, zda bych nechtěl zkusit začít spolupracovat, neváhal jsem,“ řekl Právu.

Druhou dirigentkou je Věra Vlčková, jež je i houslistkou. Za dirigentský pult si poprvé stoupla po třech letech existence PSO.

„Diriguju více těles a ke každému přistupuju s profesionalitou,“ konstatoval Hána, který žije v Brně. „I z PSO se snažím dostat to nejlepší. Je postavený na přátelských vztazích, nasazení a energii, které mě baví takříkajíc hnát kupředu.“

Dodal, že tak mladý orchestr není na hudební scéně obvyklý. „Na to, jak jsou členové PSO mladí, je jejich hudební úroveň velice dobrá,“ konstatoval.

Novoroční koncert PSO.

FOTO: Martin Kábrt

Z času, který s tělesem strávil, nejraději vzpomíná na loňský benefiční, jenž se v září uskutečnil v krásném prostředí Adršpašských skal. Rád vzpomíná i na koncert Když se v Polici setmí, který se loni uskutečnil na náměstí v Polici nad Metují a byl první, na němž PSO dirigoval.

V Dánsku česky

Lucie Peterková, rozhlasová moderátorka a herečka, o sobě říká, že je hlásnou troubou orchestru. Jeho koncerty moderuje.

„Členové orchestru obvykle do poslední chvíle obsah mého průvodního slova neznají,“ přiznala Právu. „Jde mi o to, abych jako moderátorka pobavila nejenom diváky, ale i je. Někdy je to dřina, protože cítím, že sdělování některých muzikantům dobře známých informací je třeba tolik nebaví. Někdy je to zase obráceně a baví se více muzikanti.“

Dva hronovské koncerty v sobotu moderovala Lucie Peterková.

FOTO: Martin Kábrt

PSO vystupoval třikrát v Dánsku a na jednom turné tam s ním byla i Peterková. „Nahlásila jsem, že neumím anglicky tak dobře, abych v té řeči mohla moderovat, a odjela jsem tam s orchestrem na výlet. Nakonec to dopadlo tak, že jsem moderovala v češtině a naše houslistka Mája Rýdlová překládala do angličtiny. Já bavila orchestr a ona diváky, pro které vybrala jen to, co se hodilo jim říct a co by je mohlo zajímat. Dopadlo to výborně,“ zavzpomínala s úsměvem Peterková, která už moderovala i v polštině. Narodila se ostatně kousíček od polských hranic a tamní řeč má dobře naposlouchanou a zvládnutou.

Na obou sobotních Novoročních koncertech sklidil Police Symphony Orchestra od diváků dlouhé a upřímné ovace. V únoru vystoupí na náchodském plesu Smíme prosit?, který pořádá, v dubnu v Jičíně a Pardubicích, v květnu v polských Vambeřicích a jedním z vrcholů sezóny pro něj bude další benefiční koncert, jenž se na zatím neznámém místě uskuteční poslední srpnový den. Nepochybně opět ve znamení mládí, radosti, nasazení a předávané pozitivní energie.