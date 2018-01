Sigrid je 21 let a pochází z města Bergen. Když jí zprávu oznámili, rozbrečela se před kamerou. Patří k nejmladším vítězům v historii odborné ankety, předstihla ji ale Britka Adele, která se proslavila v devatenácti.

„Je to obrovská pocta, neumím si to vysvětlit,” řekla Sigrid, jako by vítězství nevěřila.

Mezi svými vzory uvádí Lorde, Robyn a Joni Mitchellovou. Hodně poslouchala také Adele.

Když si doma zpívala písně od Adele pořád dokola, její bratr jí v šestnácti řekl, ať už taky udělá něco vlastního, a tak zahájila svou kariéru.

Podle BBC Radio 1 je 21letá Norka „doslova dokonalá pop hvězda”. O vítězi ankety rozhoduje 173 dýdžejů, kritiků a pořadatelů festivalů.